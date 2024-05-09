Dilan Polat Eltisini Silmişti: Fotoğrafları Kaldırdığı İddia Edilen Hazal Erdoğan'dan Açıklama Geldi!
Dilan Polat Eltisini Silmişti: Fotoğrafları Kaldırdığı İddia Edilen Hazal Erdoğan'dan Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edilen Dilan Polat'ın içerdeyken yakınlarının ne tür paylaşımlar yaptığını merak ettiği ve eltisi Hazal Erdoğan'ın paylaşımlarından rahatsız olup görüşmeyi kestiği iddia edilmişti. Erdoğan'dan konuya dair ilk açıklama geldi!
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Biliyorsunuz ki 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında her gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Son olarak ünlü fenomenin cezaevinde tırnaklarıyla kendine zarar verdiğini duymuştuk.
Daha sonra da kendisi cezaevindeyken dışarıda neler olduğunu merak eden Polat, yakın arkadaşı Canan Toprak'tan yakınlarının paylaşımlarının çıktılarını istemiş ve ortalık epey karışmıştı.
Yaşanan bu olaydan sonra Engin Polat gibi tutuklu bulunan Alper Kürşat Polat'la evlilik hazırlığında olan Hazal Erdoğan'ın Dilan Polat ile paylaşımlarını sildiği iddia edilince ortalık git gide daha fazla karışmış hatta Polat'ın Erdoğan'ı sildiği bile söylenmişti.
Hazal Erdoğan geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat ile aralarının bozuk olduğu iddialarına ilk kez cevap verdi.
İşte Erdoğan'ın açıklaması 👇🏻
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