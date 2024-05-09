Dilan Polat Eltisini Silmişti: Fotoğrafları Kaldırdığı İddia Edilen Hazal Erdoğan'dan Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edilen Dilan Polat'ın içerdeyken yakınlarının ne tür paylaşımlar yaptığını merak ettiği ve eltisi Hazal Erdoğan'ın paylaşımlarından rahatsız olup görüşmeyi kestiği iddia edilmişti. Erdoğan'dan konuya dair ilk açıklama geldi!