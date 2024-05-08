İhanet Sorularına Ateş Püskürdü: Bülent Şakrak Yeni Sevgilisi Esra Akpınar ile İlk Kez Görüntülendi!
İhanet Sorularına Ateş Püskürdü: Bülent Şakrak Yeni Sevgilisi Esra Akpınar ile İlk Kez Görüntülendi!
Ceyda Düvenci ile ayrılığı sonrası Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye yelken açan Bülent Şakrak yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Şakrak, kendisine sorulan ihanet sorularına ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Herkes tarafından örnek gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ilişkisine nazar mı değdi bilmiyoruz ama ünlü ikili geçtiğimiz yıl tek celsede 8 yıllık evliliklerini sonlandırmışlardı.
Mutlu aile tabloları ile herkesi imrendiren Düvenci ve Şakrak çiftinin ani boşanması hem herkesi şaşırtmış hem de boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.
Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğinin Esra Akpınar yüzünden bittiği iddialarını her seferinde yalanlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Şakrak'ın meslektaşı Esra Akpınar'la yakınlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş ve daha sonra da ikilinin ilişkisi resmileşmişti.
Birlikte ilk pozlarını geçtiğimiz günlerde veren ünlü çift geçtiğimiz saatlerde de ilk kez birlikte Snob Magazin kameralarına yakalandılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şakrak, kendisine sorulan ihanet sorularına "Deli saçması bunlar, haberi yapan belli gidin ona sorun" cevabıyla da resmen ateş püskürdü.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın