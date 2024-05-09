Bu Yıl Cannes'ın Kırmızı Halısında Boy Gösterecek Kadın Oyuncular Belli Oldu!
Bu Yıl Cannes'ın Kırmızı Halısında Boy Gösterecek Kadın Oyuncular Belli Oldu!
Bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında boy gösterecek kadın oyuncular belli oldu! Gelin bu yıl kim Cannes'a gidiyor birlikte bakalım!
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14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77. Cannes Film Festivali'nde bu yıl boy gösterecek kadın oyuncular belli oldu! İşte bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında boy gösterecek ünlü isimler!
Birce Atalay
Özge Özacar
Gökçe Bahadır
Hande Erçel
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Pınar Deniz
Cannes'a gidecek oyuncular belli olduktan sonra tepkiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. En çok tepki gören isim ise Özge Özacar oldu. Gelin, kırmızı halıda yürüyecek ünlü isimlere sosyal medya kullanıcıları ne demiş bir de ona bakalım!
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