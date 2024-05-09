Yeni Rekor Kilidi Açıldı: Popstar Yarışmasıyla Akıllara Kazınan Bayhan Dünya Listesi'nde Zirveye Yerleşti!
Yeni Rekor Kilidi Açıldı: Popstar Yarışmasıyla Akıllara Kazınan Bayhan Dünya Listesi'nde Zirveye Yerleşti!
Popstar yarışmasıyla akıllara kazınan Bayhan yeni bir rekora imza atarak Dünya Viral Listesi’nde uzun süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı oldu.
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Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan'ı mutlaka hatırlayanlarınız vardır.
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunduğu yarışmadan üçünlükle ayrılan Bayhan, tarzı ve sesi ile yıllarca konuşulmaya devam etmişti hatırlarsanız.
Popstar'dan sonra bir süre ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı karşımıza bir evlilik programı ile çıkarak hepimizi şaşırtmıştı.
Ünlü şarkıcı daha sonra da hem yepyeni tarzı hem de "Unchained Melody" ve "Fly Me to the Moon" şarkıları ile karşımıza çıkarak hepimizi şaşırtmış son çıkardığı "Tiryakinim" şarkısıyla da müzik listelerinin altını üstüne getirmişti.
Ünlü şarkıcı bu sefer de imza atığı yeni rekoru ile gündeme geldi. Spotify Top 50 Dünya Viral listesine 1 numaraya yükselerek zirvenin sahibi olan Bayhan, Dünya Viral Listesi’nde uzun süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı oldu.
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