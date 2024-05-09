Ortalık Fena Gerildi: Seyircisinin Taşkınlığına Katlanamayan Cem Yılmaz Sahneyi Terk Etti!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz yine yeniden gündeme bomba gibi düştü. Bir gösterisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyenin son sahnesinde olay çıktı. İki seyircisinin taşkınlık çıkarması üzerine sinirlenen Cem Yılmaz sahneyi terk etti.