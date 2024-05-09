Ortalık Fena Gerildi: Seyircisinin Taşkınlığına Katlanamayan Cem Yılmaz Sahneyi Terk Etti!
Ortalık Fena Gerildi: Seyircisinin Taşkınlığına Katlanamayan Cem Yılmaz Sahneyi Terk Etti!
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz yine yeniden gündeme bomba gibi düştü. Bir gösterisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyenin son sahnesinde olay çıktı. İki seyircisinin taşkınlık çıkarması üzerine sinirlenen Cem Yılmaz sahneyi terk etti.
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Şu günlerde magazin manşetlerinden bir an olsun uzak kalamayan Cem Yılmaz hem kariyeri hem de çalkantılı özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
4 yıl aranın ardından sevilen gösterisi CMXXIV ile sahnelere bomba gibi dönen ünlü komedyene bilet fiyatları yüzünden sitem edilmişti. Ancak gösterilerin biletleri de yok satmaya devam ediyor.
Eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla bitmek tükenmek bilmeyen göndermeleşmeleriyle tepkilerin odağı olan Cem Yılmaz'ın meslektaşı Hasan Can Kaya'ya da sarması ekstra gündem yarattı.
Yılmaz'ın Sarıkaya'yla olan atışmalarından sonra sahne almaya devam ettiği gösterilerinde yaptığı espirilerini de sosyal medyada görmeye başlamıştık.
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Başta Twitter (X) olmak üzere birçok platformda espirileri paylaşılan Cem Yılmaz'ın da bu durum canına tak edince yine göndermeli bir paylaşım yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda ünlü komedyenin sahnesine gidenlerin umduğunu bulamadığı haberleri de yayılmıştı hatırlarsanız.
Gündemden bir an olsun eksik kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de bambaşka bir olayla tüm gözleri üzerine çekti!
Geçtiğimiz gün çıktığı sahnesinde "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a seyircilerin tepki gösterdiği ardından da ünlü komedyenin de sahneyi terk ettiği öne sürüldü.
Ardından konunun altındaki nedenin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gelenlerden biri konuya açıklık getirdi.
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İzleyici "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi." ifadelerini kullandı.
Kendisi sözlerine "Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu." ifadelerini de ekledi.
Taşkınlık çıkaran izleyicilerin salondan çıkarılmasından sonra Cem Yılmaz'ın yeniden sahneye döndüğü öğrenildi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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