Yeşilçam'ın En İddialı Kadınlarından Serpil Çakmaklı'nın Son Halini Mutlaka Görmeniz Gerek!
Yeşilçam'ın En İddialı Kadınlarından Serpil Çakmaklı'nın Son Halini Mutlaka Görmeniz Gerek!
Yeşilçam dünyasının en cesur ve iddialı kadın oyuncularından biri olarak nitelendirilen Serpil Çakmaklı yaptığı itiraflarla gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyordu. Birçok yapımda rol alan usta oyuncu aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla epey dikkat çekiyor. Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı son hali de görenleri bir küçük afallattı!
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Hala büyük bir ilgiyle izlenen Yeşilçam filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sayısız oyuncumuz vardır. Ama itiraf etmeliyiz ki; Serpil Çakmaklı bir başka...
Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi pek çok yapımda yer alan Çakmaklı'nın hayat verdiği her karakter de unutulmaz olmuştu.
O dönem esmer güzelliğin temsilcileri arasındaki yerini alan ünlü oyuncu zaman zaman bizleri dumura uğratan açıklamalarıyla gündemi sarsıyor. Banu Alkan'la
Çakmaklı'nın Banu Alkan'la beraber rol aldığı "Bu İkiliye Dikkat" filmi uzun yıllar konuşulmuştu. Filmin yayınlanmasından bir yıl sonra Banu Alkan'ın verdiği bir röportajda Serpil Çakmaklı için "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" dediği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda sevişme sahnelerinde araya yastık koymadıklarını açıklayan Çakmaklı'nın " Günümüzde her şey yapılıyor ekranlarda. Ben amatör kalırım yenilerin yanında. Biz de cömert sahneler çekiyorduk ama altımızda taytlarımız oluyordu." sözleri de epey ses getirmişti.
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Filmleri ve açıklamalarıyla sıkça öne çıkan Serpil Çakmaklı sosyal medyanın da aktif isimlerinden bir tanesi.
Yıllara meydan okuyan ve yakın zamanda 62 yaşına basacak olan ünlü güzelin paylaştığı fotoğraf ve videolardaki değişimi de gözden kaçacak gibi değil!
İşte efsane oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son halleri...
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