Yeşilçam'ın En İddialı Kadınlarından Serpil Çakmaklı'nın Son Halini Mutlaka Görmeniz Gerek!

Yeşilçam dünyasının en cesur ve iddialı kadın oyuncularından biri olarak nitelendirilen Serpil Çakmaklı yaptığı itiraflarla gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyordu. Birçok yapımda rol alan usta oyuncu aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla epey dikkat çekiyor. Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı son hali de görenleri bir küçük afallattı!