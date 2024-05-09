Kolpaçino'nun Galerici Şahin'i Serkan Şengül 65 Kilo Verdiği Haliyle Adeta Bambaşka Biri Oldu
Kolpaçino'nun Galerici Şahin'i Serkan Şengül 65 Kilo Verdiği Haliyle Adeta Bambaşka Biri Oldu
Şafak Sezer imzası taşıyan Kolpaçino serisi Türkiye'nin en popüler yeni nesil komedi filmleri arasındaki yerini koruyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Kolpaçino'nun sevilen karakterlerinden biri de Galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül olmuştu. Yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şengül tam 65 kilo verdi. Son haliyse görenleri bir hayli şaşırttı.
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in kaleminden çıkan Kolpaçino adlı komedi filmi serisi başı gençlerin çektiği geniş bir hayran kitlesi elde etti.
Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören yapımdaki karakterler ve replikleri de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor.
Serinin Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Kolpaçino: Bomba, Kolpaçino 3. Devre ve Kolpaçino 4 4'lük adlarını taşıyan tüm filmlerinde bulunan "Galerici Şahin" yapımın en ikonik karakterlerinden.
"Galerici Şahin" karakterine de Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Ebubekir Öztürk gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşan Serkan Şengül hayat vermişti.
Unutulmaz tavırları ve replikleriyle hafızalarımıza kazınan Şahin Şengül, şimdilerde 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor.
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Şengül, çekimleri tam iki yıl süren filmin galasıyla yeniden beraber ortaya çıktı. Başrollerini İnan Ulaş Torun, Altan Erkekli, Aysel Nazim, ve Orhan Aydın'la paylaşan Şengül, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" açıklamasıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağzı açık kaldı adeta. Tam 65 kilo veren Şahin Şengül'ün yeni görünümü sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Serkan Şengül'ün son halini de bu kareden görebilirisiniz 👇
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