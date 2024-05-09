Kolpaçino'nun Galerici Şahin'i Serkan Şengül 65 Kilo Verdiği Haliyle Adeta Bambaşka Biri Oldu

Şafak Sezer imzası taşıyan Kolpaçino serisi Türkiye'nin en popüler yeni nesil komedi filmleri arasındaki yerini koruyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Kolpaçino'nun sevilen karakterlerinden biri de Galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül olmuştu. Yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şengül tam 65 kilo verdi. Son haliyse görenleri bir hayli şaşırttı.