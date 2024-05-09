Afra Saraçoğlu'nun Ödül Törenindeki Beyaz Çorabının Yanında Kıyafetinin Fiyatını Duyanlar Eleştirmeden Edemedi
Afra Saraçoğlu'nun Ödül Törenindeki Beyaz Çorabının Yanında Kıyafetinin Fiyatını Duyanlar Eleştirmeden Edemedi
Okan Üniversitesi'nin düzenlediği 'Yılın Enlerl' töreninden 3 tane ödül ile ayrılan Afra Saraçoğlu'nun kıyafeti ayrı, fiyatı ayrı dillere düştü!
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Yer aldığı dizilerdeki oyunculuğuyla ayrı özel hayatındaki gelişmelerle ayrı konuşulan Afra Saraçoğlu, şu sıralar kimisine sempatik kimisine antipatik gelen hareketleriyle dillerden düşmüyor.
Ekranların favori dizilerinden biri olan Yalı Çapkını ile her hafta izleyiciyle buluşan Saraçoğlu'nun dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le de çalkantılı bir ilişkisi var hepimizin bildiği gibi.
Oyunculuğu aşk hayatı derken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve kıyafetleriyle de oldukça göz önünde bir isim olan güzel oyuncunun doğum gününde giydiği elbisenin 15780 TL olduğu öğrenilince duyanların dudakları uçuklamıştı.
Dikkat çekici ve farklı kombinleriyle ayrı eleştirilen isim, giydiği kıyafetlerin fiyatları ortaya çıkınca ayrı tepki çekiyor bildiğiniz gibi...
Geçtiğimiz gün Okan Üniversite'sinin düzenlediği 'Yılın Enleri' töreninde ödül almak için sahneye çıkınca oyuncu beyaz çoraplarıyla resmen parladı!
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“En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” dahil 3 ödül birden almasına rağmen hem beyaz çorapları hem de ayakkabılarıyla eleştirilerden kaçamayan ismin kombininin toplam fiyatı dillere düştü...
Saraçoğlu'nun ayakkabısının 16 bin TL, çantasının 31 bin TL ve elbisesinin 45 bin TL olduğu öğrenilince toplamda 92 bin TL tutan bu tarz eleştirilerde boyut atlattı!
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