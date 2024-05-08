Bu Kylie Çok Olmaya Başladı! Afrodit Banu Alkan Bir Kez Daha Taklitçi Kylie Jenner'ı Yerin Dibine Gömdü
Bu Kylie Çok Olmaya Başladı! Afrodit Banu Alkan Bir Kez Daha Taklitçi Kylie Jenner'ı Yerin Dibine Gömdü
Banu Alkan'ın Hailey Bieber ve Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü isimlerle olan münasebetini duymayan yok denecek kadar azdır diye düşünüyoruz. Her yeni Jenner paylaşımında gözler otomatikman nam-ı diğer Afrodit'e dönerken, dün gerçekleşen Met Gala sonrası beklenen paylaşım geldi!
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Konuk olduğu her programda, gerek sözleri gerekse hareketleriyle çok konuşulan Banu Alkan'ın şu sıralar yabancı isimlerle olan münasebetini duymayan neredeyse yok denecek kadar azdır diye düşünüyoruz.
Kylie Jenner ile benzerliğine oldukça takıntılı olan Alkan, Jenner'ın neredeyse her giydiği ve paylaştığından sonra gözleri kendine çevirmeyi başarıyor!
Afrodit Banu Alkan'ın ne Jenner'a verdiği ayarlar bitiyor ne de sosyal medya hesabından yaptığı göndermeler!
Tarzından, bir zamanlar giydiği beyaz mayosuna ve saçına kadar her detayını Jenner'a benzeten Alkan bu süreçte Hailey Bieber gibi diğer ünlü isimleri de işin içine katmıştı.
"Taklitçi kezban" olarak adlandırdığı Kylie Jenner'a lafını esirgemeyen Alkan geçtiğimiz gün gerçekleşen Met Gala sonrası ünlü ismi sosyal medya hesabından paylaştı...
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Jenner'ın Met Gala kıyafetini, Altın Kelebek Ödül Töreninde giydiği elbiseye benzeten Banu Alkan, ünlü isme veryansın etti!
Farklı açılarla çekilmiş kıyafetlerini ve boy boy resimlerini editleyerek paylaşan isim, gönderinin açıklamasına "KYLİE JENNER BİRKEZDAHA TAKLİT ETTİ BANU ALKANI BİRYIL BEKLEDİ VE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİNDE GİYMİŞ OLDUĞUM KUMAŞI RENGİ KALİTESİ AYNI#istanbul #india #dubai #paris #berlin #lodon #newyork @kyliejenner @banualkanresmi @jlo" yazarak bir de Jennifer Lopez'i etiketledi!
İşte o paylaşım👇
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