Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin Senaristi Ece Yörenç Başroldeki Serenay Sarıkaya'yı Yere Göğe Sığdıramadı
Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin Senaristi Ece Yörenç Başroldeki Serenay Sarıkaya'yı Yere Göğe Sığdıramadı
Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger gibi sevilen birçok oyuncunun yer aldığı yeni Netflix dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti” şimdiden izleyiciyi büyük bir beklenti içine soktu! Dizinin senaristi Ece Yörenç ve başrolü Serenay Sarıkaya Oksijen Tv YouTube kanalına konuştu.
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Serenay Sarıkaya'yı çoğumuz güzelliğiyle tanısak da yetenekleri da küçümsenemeyecek kadar fazla ve göz önünde olan isim kendini kanıtlamış oyunculardan biri.
Sosyal medya paylaşımlarından yer aldığı her diziye konuşulan güzel oyuncunun hayran kitlesi de oldukça büyük. Katıldığı etkinliklerle ve yaptığı iş birlikleriyle adını her geçen gün daha büyük kitlelere ulaştıran Sarıkaya'nın seveni çok anlayacağınız.
Adını yer aldığı birçok dizide ve programda söylediği şarkılarla da sıkça duyduğumuz Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuk yeteneklerinin dışında sesiyle ve dans yetenekleriyle de anılıyor.
Elini attığı her işte başarılı olan, girdiği her ortamda bakışları üzerine çeken isim Netflix'te yayınlanacak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi ile yakın bir tarihte izleyiciyle buluşacak!
Başrolü canlandıracak Sarıkaya'ya aynı zamanda Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi tanınan ve sevilen isimler de eşlik edince beklenti resmen arşa çıktı!
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Ece Yörenç imzalı dizinin gösterim tarihi netleştikten sonra Serenay Sarıkaya ve başarılı senarist Oksijen TV isimli YouTube kanalına konuk oldu.
Ece Yörenç'in güzel oyuncuya övgü dolu sözleri ise dikkat çekti! ''Bir Serenay Sarıkaya kolay kolay olmuyor. Herkes onu sadece ışıkların altında görüyor." diyen isim oyuncuyu yetenekleriyle övdü.
"Biz biliyoruz arkada nasıl çalıştığını. Ben Serenay'ı Hollywood'da, Oscar törenlerinde düşünüyorum. O kadar başarılı bir oyuncu.'' diyerek sözlerini bitiren isim oyuncuyu yerlere göklere sığdıramadı!
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