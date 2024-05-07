Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin Senaristi Ece Yörenç Başroldeki Serenay Sarıkaya'yı Yere Göğe Sığdıramadı

Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger gibi sevilen birçok oyuncunun yer aldığı yeni Netflix dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti” şimdiden izleyiciyi büyük bir beklenti içine soktu! Dizinin senaristi Ece Yörenç ve başrolü Serenay Sarıkaya Oksijen Tv YouTube kanalına konuştu.