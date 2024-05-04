Öpmelere Doyamamıştı: Kenan İmirzalıoğlu'yla Aşk Dolu Pozlar Veren Sinem Kobal'ın Şop Uyguladığı Düşünüldü!
Öpmelere Doyamamıştı: Kenan İmirzalıoğlu'yla Aşk Dolu Pozlar Veren Sinem Kobal'ın Şop Uyguladığı Düşünüldü!
Mutlu aileleri ve sevimli çocuklarıyla herkesin beğenisini kazanmış gözde çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozları çok sevilmişti! Gıpta ile bakılan çiftin kareleri incenlendikçe, Kobal'ın ayakkabısındaki topuk detayı dikkat çekti.
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Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan, büyük bir çoğunluk tarafından sevilen ve ilgiyle takip edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nu tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren ve birbirinden tatlı iki kızı Lalin ve Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftimiz magazinin de odak noktalarından biri haliyle.
Geçtiğimiz sene başlayan ihanet iddialarına el ele katıldıkları etkinliklerle ve birlikte paylaştıkları aşk dolu karelerle cevap veren ikilinin sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor.
Önceki gün, Sinem Kobal'ın hesabından yaptığı hikayelerle adlarından söz ettiren ikili yine ve yeniden aşk dolu pozlarıyla çok beğenilmişti.
Fakat gıptayla bakılan fotoğraflar incelendikçe Sinem Kobal'ın ayakkabısındaki detay ortaya çıktı!
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Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan topuk detayı Kobal'ın fotoğrafına şop uygulamış olabileceğini düşündürdü.
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