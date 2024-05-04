Öpmelere Doyamamıştı: Kenan İmirzalıoğlu'yla Aşk Dolu Pozlar Veren Sinem Kobal'ın Şop Uyguladığı Düşünüldü!

Mutlu aileleri ve sevimli çocuklarıyla herkesin beğenisini kazanmış gözde çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozları çok sevilmişti! Gıpta ile bakılan çiftin kareleri incenlendikçe, Kobal'ın ayakkabısındaki topuk detayı dikkat çekti.