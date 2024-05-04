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Şevval Şahin'le Aşk Yaşayan Murat Kazancıoğlu Berrak Tüzünataç'la Akşam Yemeğinde Görüntülenince Anında Kaçtı

Şevval Şahin'le Aşk Yaşayan Murat Kazancıoğlu Berrak Tüzünataç'la Akşam Yemeğinde Görüntülenince Anında Kaçtı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 16:02

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç adından samimi açıklamalarıyla sık sık bahsettiriyor hepimizin bildiği gibi. Geçtiğimiz akşam Şevval Şahin ile bir zamanlar aşk yaşayan Murat Kazancıoğlu'yla akşam yemeğinde görüntülenen Tüzünataç kameralara konuştu.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/ber...
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Başarılı oyunculuğu ve benzersiz güzelliğiyle, sosyal medya hesabından yaptığı doğal paylaşımlarla adından bahsettiren Berrak Tüzünataç'ı çoğumuz yakından tanıyoruz.

Başarılı oyunculuğu ve benzersiz güzelliğiyle, sosyal medya hesabından yaptığı doğal paylaşımlarla adından bahsettiren Berrak Tüzünataç'ı çoğumuz yakından tanıyoruz.

Paylaşımlarındaki sempatik halleriyle gündem olan, yeri gelince dans eden yeri gelince takipçilerini kahkahalara boğan güzel oyuncunun seveni olduğu kadar eleştireni de çok!

Paylaşımlarındaki sempatik halleriyle gündem olan, yeri gelince dans eden yeri gelince takipçilerini kahkahalara boğan güzel oyuncunun seveni olduğu kadar eleştireni de çok!

Yeri gelince iddialı pozlarını ve farklı tarzını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Tüzünataç, özel hayatıyla da adından bahsettiriyor tabii ki.

Yeri gelince iddialı pozlarını ve farklı tarzını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Tüzünataç, özel hayatıyla da adından bahsettiriyor tabii ki.

Önceki gün Şevval Şahin'le yaşadığı ilişkiyle adına aşina olduğumuz Murat Kazancıoğlu ile bir akşam yemeğinde görüntülenen Tüzünataç kameralara konuştu!

Önceki gün Şevval Şahin'le yaşadığı ilişkiyle adına aşina olduğumuz Murat Kazancıoğlu ile bir akşam yemeğinde görüntülenen Tüzünataç kameralara konuştu!

Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen güzel oyuncu ve ünlü işletmeci magazin muhabirlerine yakalandı. Aşk sorularına cevap veren isim bazı açıklamlarda bulundu...

Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen güzel oyuncu ve ünlü işletmeci magazin muhabirlerine yakalandı. Aşk sorularına cevap veren isim bazı açıklamlarda bulundu...
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Murat Kazancıoğlu kameraları gördüğü gibi oradan uzaklaşırken, açıklama yapmak Tüzünataç'a düştü... "Murat sadece arkadaşım, akşam yemeği yedik." diyen güzel oyuncu iddiaları yalanladı.

Murat Kazancıoğlu kameraları gördüğü gibi oradan uzaklaşırken, açıklama yapmak Tüzünataç'a düştü... "Murat sadece arkadaşım, akşam yemeği yedik." diyen güzel oyuncu iddiaları yalanladı.

Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan oyuncu "39 yaşıma geldim. Hayatta başka şeyleri önemsiyorum. Yeni yaş bana zeka kattı" diyerek sözlerini noktaladı.

Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan oyuncu "39 yaşıma geldim. Hayatta başka şeyleri önemsiyorum. Yeni yaş bana zeka kattı" diyerek sözlerini noktaladı.

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