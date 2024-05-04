Şevval Şahin'le Aşk Yaşayan Murat Kazancıoğlu Berrak Tüzünataç'la Akşam Yemeğinde Görüntülenince Anında Kaçtı

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç adından samimi açıklamalarıyla sık sık bahsettiriyor hepimizin bildiği gibi. Geçtiğimiz akşam Şevval Şahin ile bir zamanlar aşk yaşayan Murat Kazancıoğlu'yla akşam yemeğinde görüntülenen Tüzünataç kameralara konuştu.