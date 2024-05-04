Bu Gözler Neler Görüyor? Seda Sayan’ın 1985 Yılında Verdiği Röportajındaki Hali Şoke Etti!

Sabahların Sultanı Seda Sayan son dönemlerde daha sık yaptırmaya başladığı estetikleriyle magazin gündeminden düşmez oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcı ve sunucunun 1985 yılında verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Seda Sayan'ın yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şoke etti.