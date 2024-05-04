Bu Gözler Neler Görüyor? Seda Sayan’ın 1985 Yılında Verdiği Röportajındaki Hali Şoke Etti!
Bu Gözler Neler Görüyor? Seda Sayan’ın 1985 Yılında Verdiği Röportajındaki Hali Şoke Etti!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6iTRb...
Sabahların Sultanı Seda Sayan son dönemlerde daha sık yaptırmaya başladığı estetikleriyle magazin gündeminden düşmez oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcı ve sunucunun 1985 yılında verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Seda Sayan'ın yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şoke etti.
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Dobralığı, sert çıkışları ve anlık yükselişleriyle nam salan Seda Sayan yıllardır sunduğu "Sabahların Sultanı" programıyla ekranların vazgeçilmez ismi oldu.
Kendisinden yaşça epey küçük olan eşi Çağlar Ökten'le yaşadığı musmutlu evlilikleriyle öne çıkan ünlü sanatçı farklı konularla da dikkat çekiyor elbette.
Kendine has tarzı, şarkıcılığı, sosyal medya paylaşımları ve elbette çorap kadını olmasıyla dillerden düşmeyen Sayan uzun yıllardırdır yaptırdığı estetiklerle de konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Geçtiğimiz aylarda gençleşmek için yüzüne ve vücuduna sünnet derisi enjekte ettirdiğini açıklayan Seda Sayan'ın paylaşımı bir kesim tarafından epey eleştirilmişti.
Adım adım paylaştığı estetik operasyonları için kaç kere bıçak altına yattığını sayamadığımız ünlü ismin eski hali ise zaman zaman gündeme geliyor.
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"@zapmedyamagazin" adlı bir hesap Türk magazinin ikonik karakteri Seda Sayan'ın 1985 yılında TRT’ye verdiği bir röportajı ortaya çıkardı.
Seda Sayan'ın yaklaşık 40 yıl önceki kısacık saçlı ve estetiksiz halini görenler gözlerine inanmadı tabi...
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