Taşıyıcı Anne mi Bulmuş? Sahte Doğum Yaptığı İddia Edilen Özlem Öz'den İlk Kez Açıklama Geldi!
Taşıyıcı Anne mi Bulmuş? Sahte Doğum Yaptığı İddia Edilen Özlem Öz'den İlk Kez Açıklama Geldi!
Dilan Polat'ın tutuklanmasından sonra başlayan fenomen davasıyla öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı. Sahte doğum yaptığı, taşıyıcı anne bulup onu erken doğuma zorladığı söylenen Özlem Öz sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.
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Şatafatlı hayatı bir anda altüst olan Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanması yüzlerce fenomenin de başını yakmıştı.
Gerek yaşam şekillerine gerekse sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında Dilan Polat'ınkine çok benzer bir hayat sürdüğü görülen Öz ailesi yani bir diğer bilinen adıyla Tayyargiller hakkında beş farklı suçtan soruşturma başlatılmıştı.
Taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulduktan, şirketlerine de kayyım atandıktan sonra bir anda "mütevazı" hayata geçtiklerini gösteren paylaşımları görenlere "pes" dedirtmişti.
Elbette gösterişli bir cinsiyet öğrenme partisiyle çıkagelen fenomen çiftin doğum sürecine kadar neredeyse yaptığı her paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu. Reels çekme uğruna çocuklarına zorla rol yaptırdıkları bile ileri sürüldü.
Doğuma kadar adım adım her anlarını paylaşan, 20 Nisan'da da ilk erkek bebeklerini kucaklarına alan Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında çok ciddi iddialar ortaya atıldı.
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Başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya platformunda Özlem Öz'ün "sahte doğum" yaptığı öne sürüldü.
Özlem Öz hakkında sahte bir hamilelik yaşadığı, karın kısmına silikon göbek koyduğu, taşıyıcı anneye nakledildiği gibi iddialar vardı.
@blogyagmuru3 hesabına gelen takipçi mesajlarında, Özlem Öz'ün tarttığı oğlu Emir Ege'nin 2.900 küsür olan kilosunu 3.740 olarak söylediği belirtildi. Bebeğinin kilosunu yanlış söylemesindeki nedenin ise oğlunun 7 aylık doğması olarak gösterildi.
"@canyelij" adlı bir kullanıcı ise bu andan sonra vites yükselterek Özlem'in 10 ay önce düşük yaptığını, Kıbrıs'taki bir taşıyıcı anne sayesinde bebeği olduğunu iddia etti.
Bir kesim tarafından hamileliği boyunca yaptığı paylaşımların çoğunda Özlem Öz'ün karnının şeklinin değiştiği savunuldu. Bu nedenle de sahte doğum iddialarının güçlendiği belirtildi.
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Takipçiden gelen "emzirirken story atmış. Çocuk bildiğiniz memeyi çekiyor emme sesi çıkartıyor. O doğurmadıysa süt nasıl gelecek?" mesajında bahsi geçen video da bu...
Düşük, sahte doğum, taşıyıcı anne hatta taşıyıcı anneye zorla erken doğum yaptırma gibi iddiaların alıp başını gittiği anlarda da Özlem Öz'ün doktorundan açıklama geldi. @blogyagmuru3'ün paylaşımında doktorun "iddialar asılsızdır" ifadesini kullandığı görüldü.
Söz konusu ciddi ithamların artmasından sonra bir süre sessizliğini koruyan ünlü fenomenden ilk kez açıklama geldi. Tüm haberlerin tıklanma uğruna olduğunu söyleyen Özlem Öz "kızlarımızı ve oğlumuzu martılar getirdi" diyerek ti'ye aldı.
Bu paylaşımdan sonra sosyal medyada kendisini seven takipçilerinden gelen mesajları topladığı bir kareyi de gülücük emojileriyle paylaştı.
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden tüm iddialardan sonra bir de videolu paylaşımda bulundu...
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Siz tüm bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Hadi yorumlara bekliyoruz...
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