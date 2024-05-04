Taşıyıcı Anne mi Bulmuş? Sahte Doğum Yaptığı İddia Edilen Özlem Öz'den İlk Kez Açıklama Geldi!

Dilan Polat'ın tutuklanmasından sonra başlayan fenomen davasıyla öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı. Sahte doğum yaptığı, taşıyıcı anne bulup onu erken doğuma zorladığı söylenen Özlem Öz sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.