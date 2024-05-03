Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'le Öpüşme Krizi Sonrası Barışıp İlişkiye Başladığı Haberlerine Açıklık Getirdi
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'le Öpüşme Krizi Sonrası Barışıp İlişkiye Başladığı Haberlerine Açıklık Getirdi
Kızılcık Şerbeti dizisinin adından söz ettiren oyucuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşandığı iddia edilen öpüşme krizi gündeme bomba gibi düşmüştü. Krizi çözüp aralarındaki buzları erittikleri konuşulan oyuncu ikili geçtiğimiz akşam Mert Demir konserinde görüntülendi. Aşkın yeniden başladığı haberi alıp başını yürüyünce Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi!
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Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşananlar gündemden düşmüyor.
Setteki arkadaşlıklarının gerçek aşka dönüştüğü konuşulan oyuncu çiftin birliktelikleri ise beklendiği kadar uzun ömürlü de olmamıştı.
İlişkinin bitmesinden sonra yaşanan öpüşme kriziyse büyük ses getirmişti. Rol icabı da olsa Doğukan Güngör'ü öpmek istemediği söylenen Türkoğlu'nun bu hamlesi sonrası ikilinin konuşmayı kestiği haberleri yayılmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in "Aşık olduklarında dünyayı ayağa kaldıran, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilenler oluyor. 'Bu rolü oynamam' diyerek yapımcıyı arayanlar bile oluyor..." demesi ve Güngör'ün bunu beğenmesi de olayları büyütmüştü.
Tüm bu yaşananlardan sonra tüm ekiple beraber Cannes Film Festivali'ne giden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Göngör'ün aralarında buzları erittiği iddiası güçlenmişti.
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Krizleri atlatıp geçtiğimiz akşam beraber Mert Demir konserinde görüntülenen Sıla ve Doğukan hakkında "aşk yeniden başladı" haberi hızla yayıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla Türkoğlu, oldukça kesin bir dille aşk iddialarını yalanladı.
Türkoğlu, “Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm...
Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim.” ifadelerini kullandı.
Sıla Türkoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
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