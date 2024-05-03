Yıldız Tilbe Lüks Otomobiliyle Sivil Polis Aracına Çarpıp Kaçtı: Ceza Uygulandı!

Dişleri, sahne şovları derken her paylaşımıyla konuşulan Yıldız Tilbe bu sefer bambaşka bir olayla gündeme bomba gibi düştü! Pointer'in özel haberine göre; ünlü şarkıcı TEM bağlantısı yolunda, polis memuru idaresindeki sivil araca çarpıp kaçtı.