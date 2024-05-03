Yıldız Tilbe Lüks Otomobiliyle Sivil Polis Aracına Çarpıp Kaçtı: Ceza Uygulandı!
Yıldız Tilbe Lüks Otomobiliyle Sivil Polis Aracına Çarpıp Kaçtı: Ceza Uygulandı!
Dişleri, sahne şovları derken her paylaşımıyla konuşulan Yıldız Tilbe bu sefer bambaşka bir olayla gündeme bomba gibi düştü! Pointer'in özel haberine göre; ünlü şarkıcı TEM bağlantısı yolunda, polis memuru idaresindeki sivil araca çarpıp kaçtı.
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Hafızalara kazınan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe son dönemlerin en çok konuşulan ünlüleri arasına girdi şüphesiz.
İple çekilen konserlerindeki sahne şovlarıyla büyük ilgi gören usta sanatçının insanı hayrete düşüren derecedeki sosyal medya kullanımı da dikkatlerden kaçacak gibi değil.
Geçtiğimiz günlerde gördüğü implant tedavisi için dişsiz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşınca dillere düşen Tilbe günlerce manşetlerden düşmemişti.
Attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan ünlü şarkıcı bu sefer çok başka bir olayla gündemimizde yer buldu.
@Pointer'in özel haberine göre; Yıldız Tilbe sabah saat 07:40 sularında İstanbul'un Pendik ilçesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı TEM bağlantısı yolunda kaza yaptı.
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Yıldız Tilbe lüks otomobiliyle, aynı istikamette giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterindeki ve görevli polis memurunun kullandığı sivil araca arkadan çarptı.
Ölü ya da yaralının olmadığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-C (Takip Mesafesi) maddesince şarkıcı Yıldız Tilbe'ye idari işlem uygulandı.
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