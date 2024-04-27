Yıldız Tilbe'nin Dişsiz Fotoğrafının Üstüne Diş Doktorundan Paylaşım Yapan Seda Bakan: "Yalnız Değilsin" Dedi
Yıldız Tilbe'nin Dişsiz Fotoğrafının Üstüne Diş Doktorundan Paylaşım Yapan Seda Bakan: "Yalnız Değilsin" Dedi
Geçtiğimiz gün ön dişleri olmamasına rağmen gülümseyerek poz veren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe'ye Seda Bakan'dan 'yalnız değilsin' paylaşımı geldi.
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Sesi ve şarkılarıyla dinleyiciyi her seferinde kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe'yi ve sahne enerjisini bilmeyen yoktur!
Sahnedeki danslarıyla ve olay yaratan açıklamalarıyla adeta bir ikon olan Tilbe yıllardır müzik sektörnün gözde isimlerinden biri.
Tarzından, esprilerine ve samimiyetine hep doğal olan, olduğu gibi görünen ve göründüğü gibi olan Yıldız Tilbe adından bu halleriyle de bahsettiriyor.
Sosyal medya hesabından, takipçileri sanki arkadaşlarıymışçasına her türlü paylaşımı yapan, saçını başını en gerçekçi haliyle gösteren Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün, dişsiz hallerini paylaştı!
Güzel oyuncu Seda Bakan'dan bu pozlara destek gecikmedi tabii!
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İmplant tedavisi gören isim dişinin olmadığı bir fotoğrafı hikayesine koyduktan sonra "Yıldız Tilbe yalnız değildir😂" yazarak esprili bir şekilde konuya dahil oldu!
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