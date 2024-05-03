Aşklarının Gizli Yanı Kalmayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i Görüntülemek İsteyen Muhabirlere Saldırı!
Aşklarının Gizli Yanı Kalmayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i Görüntülemek İsteyen Muhabirlere Saldırı!
Uzun süredir magazin manşetlerinin değişmez isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti geçtiğimiz akşam beraberdi. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikiliyi görüntülenmek isteyen muhabirler mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildi. Yaşanan korkutucu anlardan sonra özür mesajı geldi.
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Son dönemlerin en popüler şarkıcılarından olan Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokalistlik yaptığını kabul eden Serenay Sarıkaya'nın bu açıklamasından sonra aşk haberleri alıp başını gitmişti.
Kimilerine göre gerçek bir aşk yaşayan ünlü ikilinin birlikteliklerinin sadece PR yüzünden olduğunu savunanlar da oldu.
Birlikteliklerini adeta büyük bir gizem içinde yürüten Serenay ve Mert ikilisi sosyal medyada üzerinde tam tersi hareketlerde bulunup sürekli birbirlerine emojiler yağdırıyor biliyorsunuz ki.
Beraber Milano'ya tatile giden ünlü çiftimizi ilk kez havaalanında beraber görmüştük hatırlarsanız, onda da görüntülendiklerini fark ettiksen sonra hızlıca ayrılmışlardı.
Veee beklenen olmuştu: İlişkileri her fırsatta sorgulanan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti el ele de kamera karşısına çıkmıştı.
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Attıkları her adım ayrı bir olay olan ikilinin cephesinde dün akşam şaşkına çeviren anlar yaşandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Demir, konserden sonra Serenay'la bir araya geldi.
Çift, mekan çıkışı kamuya açık bir alanda gazeteciler tarafından görüntülemek istedi doğal olarak. O sırada mekandan çıkan bir kişi hakaret savurarak gazetecilere saldırdı.
"Basın gidin buradan" diyerek ünlü isimleri bekleyen muhabirleri kovmak isteyen kişinin tekme tokatlı saldırısı görenleri şaşkına çevirdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Ne Serenay Sarıkaya'nın ne de Mert Demir'in olaydan ya da olayın şiddetinden haberdar olduğu düşünüldü. Büyük ses getiren skandaldan sonra Mert Demir'in menajeri tarafından özür mesajı geldi.
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"Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler bu sabah öğrendik. Gerçekten yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Hiçbir muhabir, kameraman arkadaşımızın bu olayı yaşamasını istemezdik. Muhabir arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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