Aşklarının Gizli Yanı Kalmayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i Görüntülemek İsteyen Muhabirlere Saldırı!

Uzun süredir magazin manşetlerinin değişmez isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti geçtiğimiz akşam beraberdi. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikiliyi görüntülenmek isteyen muhabirler mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildi. Yaşanan korkutucu anlardan sonra özür mesajı geldi.