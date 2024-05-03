Bahar'ın Umay'ı Sert Çıkmıştı: Afra Saraçoğlu, Alisa Sezen Sever'in Kendisine Benzetilmesiyle İlgili Konuştu

Bahar dizisinde 'Umay' karakteriyle büyük beğeni toplayan Alisa Sezen Sever, kendisinin Afra Saraçoğlu'a benzetilmesine sert bir tepki vermişti. Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Afra Saraçoğlu'na bu konu sorulunca söyledikleri gündeme oturdu.