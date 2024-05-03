Bahar'ın Umay'ı Sert Çıkmıştı: Afra Saraçoğlu, Alisa Sezen Sever'in Kendisine Benzetilmesiyle İlgili Konuştu
Bahar'ın Umay'ı Sert Çıkmıştı: Afra Saraçoğlu, Alisa Sezen Sever'in Kendisine Benzetilmesiyle İlgili Konuştu
Bahar dizisinde 'Umay' karakteriyle büyük beğeni toplayan Alisa Sezen Sever, kendisinin Afra Saraçoğlu'a benzetilmesine sert bir tepki vermişti. Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Afra Saraçoğlu'na bu konu sorulunca söyledikleri gündeme oturdu.
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Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Bahar dizisi son dönemlerin en sevilen yapımlarından biri oldu.
İzleyenleri hem güldürüp hem de duygu seline sürükleyen dizinin başrollerini paylaşan Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak oldukça iyi bir iş çıkarıyor.
Yapımın en sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz ki Umay ve Timur karakterlerinin kızı olan Umay oldu. Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever'in dizideki performansı da epey beğenildi.
Oyunculuk yeteneğiyle büyük takdir toplayan Sezen birçok sosyal medya hesabı gibi TikTok'u da aktif şekilde kullanıyor.
Sosyal medyada Afra Saraçoğlu'na olan benzerliği hakkında paylaşım yapan Sever, "Benzetilmekten çok yoruldum, lütfen artık benzetmeyin beni" diyerek gelen yorumlara sert çıkan tepkisiyle dikkat çekmişti.
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Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu da geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Muhabir Online tarafından görüntülenen Afra Saraçoğlu, kendisine benzetilen Alisa Melis Sezen hakkında ilk kez konuştu. Genç oyuncunun aksine buna mutlu olan Saraçoğlu, "çok tatlı bir kız, çok sevimli, çok yetenekli..." diyerek övgüler yağdırdı.
Siz Afra Saraçoğlu'nun açıklamalarına ne diyorsunuz? Hadi yorumlara...
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