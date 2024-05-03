Dini Nikah Kıydıkları Ortaya Çıkan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Canlı Yayındaki Halleri Olay Oldu!
Dini Nikah Kıydıkları Ortaya Çıkan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Canlı Yayındaki Halleri Olay Oldu!
Birlikteliklerinin ilk gününden beri olaylı bir ilişki yaşayan Mehmet ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük sevgiisi Gülseren Ceylan dün ortaya çıkan dini nikah kıydıkları haberinin arından ilginç bir canlı yayın yaptılar. Mehmet Ali Erbil'in yayındaki halleri gündem oldu.
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Adını magazin manşetlerinde duymaya zaten alışık olduğumuz Mehmet Ali Erbil, şov dünyasının en bilinen isimlerinden biri.
Sunuculuğu kadar çalkantılı aşk hayatıyla da adından bahsettiren Erbil'in başından 6 evlilik geçmiş fakat bir türlü mutluluğu bulamamıştı.
Geçmiş ilişkileri yüzünden çapkınlığıyla dillere düşen ünlü isim kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceyda ile birlikteliği ile ortalığı resmen sallamıştı!
Bir ayrılıp bir barışan ikili günümüzün en merakla takip edilen ikililerinden biri olmakla kalmıyor aldıkları ani kararlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Evlilik teklifinin ardından ayrılıp tekrar barışan ikilinin dün çıkan haberlere göre dini nikah kıydığı öğrenilmiş ve bu beklenmedik hamleyle ortalık resmen sallanmıştı.
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Bu haberin üzerine dün akşam açtıkları yayında Gülseren Ceylan bazı açıklamlarda bulundu. Televole.magazin1 isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil’le dini nikah kıyan Ceylan "Kişinin geçmişine çok önem veririm, en çok beni sevmeli. Mali 4 kişiyle evlendi, benimle evlenmiyor" dedi.
"Para mevzu olsaydı, bu konuma asla düşmezdim ve ondan ayrılırdım! Onu sevdiğim için buradayım.” diyen Gülseren Ceylan yapılan yorumlara cevap verdi.
26 yaşındaki sevgilisinin bu sözlerinin üstüne kameraya dönüp "Bir şey anladınız mı?" diye soran Mehmet Ali Erbil'in yayındaki tavırları ise ilgi odağı oldu!
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