Dini Nikah Kıydıkları Ortaya Çıkan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Canlı Yayındaki Halleri Olay Oldu!

Birlikteliklerinin ilk gününden beri olaylı bir ilişki yaşayan Mehmet ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük sevgiisi Gülseren Ceylan dün ortaya çıkan dini nikah kıydıkları haberinin arından ilginç bir canlı yayın yaptılar. Mehmet Ali Erbil'in yayındaki halleri gündem oldu.