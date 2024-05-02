Mehmet Ali Erbil'den Beklenmedik Hamle! 26'lık Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Dini Nikah Kıydıkları Ortaya Çıktı
Mehmet Ali Erbil'den Beklenmedik Hamle! 26'lık Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Dini Nikah Kıydıkları Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/surpr...
Gündeme sık sık kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle gelen Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'la dini nikah kıydığı ortaya çıktı!
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Çoğunluğun çapkınlığıyla tanıdığı, bilinen birçok programın sunuculuğunu yaparak şöhret basamaklarını çıkmış Mehmet Ali Erbil'i duymayan yoktur.
İlişkisi daha birkaç ay önce başlayan Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la beklenenden hızlı bir şekilde evlilik yoluna girmişti.
Kızı Yasemin Erbil ile yaşadığı sorunların medyaya yansıtılmasıyla aşk hayatının olsa da aile hayatının pek de yolunda gitmediği ortaya çıkmıştı fakat ünlü isim altıncı evliliğini yapmakta kararlıydı.
Kısa sürenin ardından Gülseren Ceylan'la ilişkilerini bitiren Erbil, yine ilk adımı atmış ve orta yolu bulmuştu! 3 aydır sorunsuz ilerleyen ilişkileriyle gündeme gelen çiftten bu sefer beklenmedik bir hamle geldi.
Olaylı ilişkileriyle ve paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan iddialara göre dini nikah kıydı!
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Posta'da yer alan habere göre çift Yeniköy'deki evlerinde imam nikahı kıydı. Gülseren Ceylan yöneltilen sorulara "Bu tür şeyleri konuşmak istemiyorum. Var ya da yok diyemem. Mehmet Ali ile konuşabilirsiniz. Çok mutluyum" şeklinde cevap verdi.
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