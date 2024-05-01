40 Yıldan Uzun Süredir Uğur Yücel ile Evli Olan Derya Alabora'dan Şok İtiraf: "Ayrıldık Ama Boşanamadık"
40 Yıldan Uzun Süredir Uğur Yücel ile Evli Olan Derya Alabora'dan Şok İtiraf: "Ayrıldık Ama Boşanamadık"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kzIRK...
Derya Alabora konuk olduğu bir programda Uğur Yücel ile hala evli olduğunu açıkladı!
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Oyunculuk kariyerine 1987 yılında 'Bir Kırık Bebek' filmiyle başlayan Derya Alabora çoğumuzun tanıdığı, ekranların sevilen yüzlerinden biri.
1983 senesinde meslektaşı Uğur Yücel ile dünyaevine giren Derya Alabora, 1985'te Can adını verdikleri oğlunu kucağına almış ve ikili uzun yıllar devam ettirdiği evlilikleriyle isimlerinden bahsettirmişti.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli YouTube programına katıldı ve şoke eden açıklamlarda bulundu.
Alabora, 1983'te evlendiği oyuncu Uğur Yücel ile boşanmadıklarını itiraf etti, "Biz 30 yıl evli kaldık. Biz hala evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü" diyen isim ünlü oyuncuyla evliliği hakkında konuştu.
"Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Bunun bir önemli yok yani" ifadelerini kullanan oyuncu Yücel ile ilişkisinden bahsetti.
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"Nedir aile olmak? Onun için hâlâ her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak… Aile olmak bu!" diyerek sözlerini bitiren isim birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklendi.
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