Aşk İddialarına Karıştığı Barış Alper Yılmaz'a Başarılar Dileyen Melisa Döngel'den "Aşkı Bulamadım" Açıklaması
Aşk İddialarına Karıştığı Barış Alper Yılmaz'a Başarılar Dileyen Melisa Döngel'den "Aşkı Bulamadım" Açıklaması
Kaynak: https://www.haberturk.com/melisa-dong...
Şu sırlar adını sık sık manşetlerde duyduğumuz Melisa Döngel önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk iddialarına karışmıştı. İddiaları sonuna kadar yalanlayan Döngel samimi açıklamalarda bulundu!
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Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi yapımlardan aşina olduğumuz Melisa Döngel adından sıkça bahsettiriyor.
Şu sıralar "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterini canlandıran Melisa Döngel oyunculuğu ile zaman zaman eleştirilmeye devam ediyor.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Döngel kıyafetleriyle ve aşk hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri.
Ünlü ismin adı geçtiğimiz aylarda da Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk iddialarına karışmış fakat kısa bir süre sonra iddiaları yalanlayıp "Başarılar diliyorum kendisine" diyerek konuyu kestirip atmıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Kuruçeşme'de bir mekandan çıkış yaparken görüntülenen ünlü isim hakkındaki iddialara yanıt verdi.
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Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ve Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan oyuncu "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım" dedi.
"Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" diyen isim aşk iddialarına yanıt verdi.
Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün dizideki öpüşme sahnesiyle sonlanan birliktelikleri hakkındaSiz aynı durumu yaşasaydınız neler düşünürdünüz?" sorusuna "Ben çalışma hayatımda bu sınırları kendim belirlerim" şeklinde cevap verdi.
Sevgilim de olsa kocam da olsa buna müdahale etmemesi gerektiğini ve bana özgür bir alan bırakmasına karşı ilerlemeye çalışırım. İnşallah benim başıma gelmez" şeklinde sözlerini sonlandırdı.
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