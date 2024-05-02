Aşk İddialarına Karıştığı Barış Alper Yılmaz'a Başarılar Dileyen Melisa Döngel'den "Aşkı Bulamadım" Açıklaması

Şu sırlar adını sık sık manşetlerde duyduğumuz Melisa Döngel önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk iddialarına karışmıştı. İddiaları sonuna kadar yalanlayan Döngel samimi açıklamalarda bulundu!