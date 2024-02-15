MASAK Korkusu Geçti Galiba: "Maddi Sıkıntıdayız" Diyen Özlem Öz'ün Oğlu İçin Baktığı Tulumun Fiyatı Şoke Etti!

Dilan ve Engin Polat davasından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mal varlıklarına el konulduktan sonra 'maddi sıkıntıdayız' açıklaması yapan Özlem Öz'ün doğacak bebeği için aldığı tulumun fiyatını görünce 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' demekten kendinizi alamayacaksınız!