MASAK Korkusu Geçti Galiba: "Maddi Sıkıntıdayız" Diyen Özlem Öz'ün Oğlu İçin Baktığı Tulumun Fiyatı Şoke Etti!
MASAK Korkusu Geçti Galiba: "Maddi Sıkıntıdayız" Diyen Özlem Öz'ün Oğlu İçin Baktığı Tulumun Fiyatı Şoke Etti!
Dilan ve Engin Polat davasından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mal varlıklarına el konulduktan sonra 'maddi sıkıntıdayız' açıklaması yapan Özlem Öz'ün doğacak bebeği için aldığı tulumun fiyatını görünce 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' demekten kendinizi alamayacaksınız!
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Kara para aklama vergi kaçırma gibi suçlamalarla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Polat ailesinin tutuklanmasından sonra pek çok fenomenin de başı belaya girdi desek yeridir. Bunların başında da hiç şüphesiz Özlem ve Tayyar Öz çifti geliyor.
Kısa sürede epey şatafatlı bir hayata geçiş yapan isimlerin arasında bulunan fenomen çift lüks yaşantıları, hâl ve hareketleri ile Dilan ve Engin'in kopyası olarak görülüyor birçok kişi tarafından.
Artık hepimizin "Tayyargiller" olarak tanıdığı Özlem Öz -Tayyar Öz çifti hakkında da emniyet güçleri ve MASAK harekete geçmişti hatırlarsanız. 24 Kasım tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öz ailesine soruşturma başlatılmıştı.
Fenomen çift hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Resmi belgede sahtecilik", "Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından başlatılan soruşturma da hala sürüyor.
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Gelir durumlarının incelemeye alınmasıyla beraber yurt dışına çıkışları yasaklanan Tayyargiler'in taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına en konmuş, şirketlerine de kayyım atanmıştı.
Polat ailesinin tutuklanması, kendilerine başlatılan soruşturmadan sonra şatafatlı paylaşımlar bir anda yerini "biz normal bir aileyiz" mesajlı paylaşımlara bıraktı.
Üç kızları bulunan ve çocuklarına her seferinde züğürdün çenesini yoracak cinsten partiler düzenleyen Özlem ve Tayyar Öz dördüncü bebek heyecanı yaşıyor.
Dördüncü çocuğu için nasıl şaşalı bir cinsiyet öğrenme partisi yapacakları tartışılırken sosyal medyadan beklenmeyen bir açıklama geldi.
Hamileliğinin 5. ayında Instagram hesabından açıklama yapan Özlem Öz “Maddi sıkıntı içerisindeyiz. Avukatım, cinsiyet öğrenme partisi yapmama müsaade etmiyor….” demişti.
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O günden sonra "maddi sıkıntısını" unuttuğunu düşündüğümüz Öz ailesi geçtiğimiz gün bebeklerinin cinsiyetini duyuracakları bir partiyle karşımıza çıktı.
Karnındaki bebeğin cinsiyetini açıklamadan sosyal medyadan "bebeğin cinsiyetini öğrenmek için beni çabuk takip edin, hesabımı gizleyeceğim" diye paylaşımlar yapan çiftin erkek bebekleri olacak.
Cinsiyet öğrenme partisinin kendi organizasyon şirketi bulunan Serdar Özen'den çalıntı olduğu iddiaları ise apayrı olay yarattı.
Birkaç sonra kucaklarına alacakları bebeğin erkek olduğunu öğrenen çift doğal olarak kendini AVM'ye attı.
"Çocuklarımın oyuncaklarını ikinci el alıyorum" diyen Özlem Öz'ün beğendiği ve takipçilerine sorduğu tulumun fiyatı herkesi bir kez daha şaşırttı.
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Kumaşını inceledikten sonra 5775 liralık etiketi gören Tayyar Öz tulumun dikişlerinin altından mı olduğunu sorunca, eşi de "bunu özel günde giyecek, normal günde değil. Doğumdan sonra çekim için" diye yanıt verdi.
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