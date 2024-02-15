Üç Kız Kardeş Dizisi Oyuncuları Sete Giderken Kaza Geçirdi
Üç Kız Kardeş Dizisi Oyuncuları Sete Giderken Kaza Geçirdi
Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Almila Ada ve Benian Dönmez'in trafik kazası geçirdiği duyuruldu. Ünlü oyuncuların kontrol amaçlı götürüldükleri hastanede tutulmaya devam ettiği belirtildi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadronda rol alan Almila Ada'nın trafik kazası geçirdiği haberi gündem oldu.
"Dönüş" karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncunun bu sabah Ayvalık'a doğru yola çıktığı belirtildi.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına altına aşırı yağış o bölgede de etkili oldu. Ala'nın içinde bulunduğu araç Gemlik'te kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Almila Ada'nın kazadan yara almadığı ancak tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu açıklandı.
2. Sayfa'nın haberine göre, Almila Ada'nın geçirdiği trafik kazası esnasında aynı yapımda "Nezahat" karakterine hayat veren Benian Dönmez de varmış.
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İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...
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