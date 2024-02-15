"+18 Aşırı Farkındalık İçerir": 14 Şubat'ta Eczacıya Kondom Sorusu Soran Tuğba Ekinci Yine Yaptı Yapacağını!
"+18 Aşırı Farkındalık İçerir": 14 Şubat'ta Eczacıya Kondom Sorusu Soran Tuğba Ekinci Yine Yaptı Yapacağını!
Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine kendisine yer bulmaya çalışan Tuğba Ekinci yine ön plana çıkan isimlerden oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde herkesten farklı türde bir paylaşımda bulunan Tuğba Ekinci, eczacıya sorduğu 'kondom' sorusuyla tepki çekti.
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Tuğba Ekinci, 2005 yılında müzik piyasasına sürdüğü "O Şimdi Asker" şarksıyla büyük bir çıkış yaparak adını geniş kitlelere duyurdu.
Ardından "Condom" adlı bir şarkı çıkararak bir döneme damgasını vurmayı başaran ünlü şarkıcı son dönemlerde de sıkça karşımıza çıkıyor.
Kendisi artık yalnıza şarkılarıyla manşete taşınmıyor. Sosyal medyan yaptığı bi' garip paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı çok da tepki çekiyor.
Şehitler hakkında "Bizden beş gidiyorsa sizden 50 gider. Bu kural hiç değişmedi" sözleriyle yaptığı paylaşım sinirlerin bir kez daha gerilmesine neden oldu.
Açıklamalarıyla sürekli yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyen Ekinci bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla "yeter" dedirtti.
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Bir eczaneye girerken video çeken ünlü şarkıcı "Bugünün en kârlı insanları eczane sahipleri, eczanede bugün en çok ne satılabilir Sevgililer Günü'nde? Bence kondom... Bugün kaç tane sattınız kondom?" sözleriyle gündem oldu.
Eczanede çalışan kişinin de şarkıcının sorusuna "20" yanıtını verdiği o anları da buradan izleyebilirisiniz👇
1. Hadi gelin, Tuğba Ekinci'nin paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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13. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz...
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