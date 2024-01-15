Tuğba Ekinci "Bizden 5 Gidiyorsa Sizden 50 Gider" Diyerek Şehitler Üzerinden Prim Kasmaya Karar Verdi
Tuğba Ekinci "Bizden 5 Gidiyorsa Sizden 50 Gider" Diyerek Şehitler Üzerinden Prim Kasmaya Karar Verdi
Yaptığı her açıklamayla yeni bir skandala imza atan Tuğba Ekinci'nin sosyal medya paylaşımları da tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda 9 askerimizin şehit olduğunu öğrenmiştik. Ekinci'nin acı haberden sonra 'Bizden beş gidiyorsa sizden 50 gider' diyerek yaptığı paylaşım bir kez daha sinirleri hoplattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tuğba Ekinci, sosyal medyada yaptığı ve zaman zaman "yersiz" bulunan paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken biri.
Siyasetten magazine kısacası gündemdeki her konuda bir bilgisi olan ünlü ismin sivri dili de sıkça eleştiriliyor.
"O Şimdi Asker" ve "Condom" gibi şarkılarla adını duyuran Tuğba Ekinci'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde acı haber veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 9 askerimizin şehit olduğunu duyurmuştu.
Yüreğimizi kor gibi yakan kara haberin ardından iki paylaşım yapan Ekinci'nin videodaki bi tuhaf hareketleri ve açıklaması büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk paylaşımında arkaya "Kahraman Türk Askeri" şarkısını koyan Ekinci "Mermizle aklını alırız rahat ol . Biz Türküz" notunu düştü.
"Dombra" ile paylaştığı ikinci paylaşımına eklediği "Bizden beş gidiyorsa sizden 50 gider. Bu kural hiç değişmedi 🇹🇷" sözleri ise bir kez skandal yarattı.
Ekinci, bu "saygısızıca" bulunan paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının da ağır eleştirilerinin hedefi oldu. 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda