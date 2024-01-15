Tuğba Ekinci "Bizden 5 Gidiyorsa Sizden 50 Gider" Diyerek Şehitler Üzerinden Prim Kasmaya Karar Verdi

Yaptığı her açıklamayla yeni bir skandala imza atan Tuğba Ekinci'nin sosyal medya paylaşımları da tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda 9 askerimizin şehit olduğunu öğrenmiştik. Ekinci'nin acı haberden sonra 'Bizden beş gidiyorsa sizden 50 gider' diyerek yaptığı paylaşım bir kez daha sinirleri hoplattı!