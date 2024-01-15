Askeri Operasyonları İfşaladığı İddiasıyla Eleştirilen Fulya Öztürk'ün Yardımına Sinan Akçıl Koştu
Askeri Operasyonları İfşaladığı İddiasıyla Eleştirilen Fulya Öztürk'ün Yardımına Sinan Akçıl Koştu
CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Pençe-Kilit Harekatı'nda 9 askerimizi şehit olduktan sonra sınırın sıfır noktasına gitti. Canlı yayın esnasında bir timin araziye çıktığını söyleyen Öztürk, askeri operasyonu ifşalamakla itham edildi. Tepkilerin odağı haline gelen gazeteciye Sinan Akçıl'dan destek geldi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bir açıklamada teröristlerin Irak'ın kuzey bölgesindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir TSK üssüne sızmaya çalıştı için çatışma çıktığı duyuruldu. Çıkan çatışmada maalesef ki 9 askerimiz şehit oldu.
Tüm Türkiye'nin yüreğinde bir kez derin bir yara açan bu acı haberin ardından CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk soluğu Irak sınırının sıfır bölgesinde aldı.
Bölgede neler olduğundan, mehmetçiğin durumundan bahseden Öztürk, "askerimi kendimden daha çok düşünüyorum. Bir zarar gelecekse bana gelsin onlara gelmesin" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktaran Öztürk'ün kullandığı bazı ifadeler ise kısa sürede tepkilerin odağı oldu.
Fulya Öztürk'ün "Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" ifadelerini kullanınca sosyal medya ayağa kalktı.
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‘Açık istihbarat’ vermekle suçlanan Öztürk eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Fulya Öztürk " “Bir tim araziye çıktı” demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi:) Rahat olun… Neyin “ifşa”ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz?" dedi.
"Irak'ın kuzeyinde canlı yayın yapmam doğru olmaz. Ama ben Irak'ın kuzeyinde değilim. Ben Türkiye tarafındayım evet sınır sınır hattındayım." diyen Öztürk aynı zamanda "Metina Bölgesi'ne hiç kimse gidemez. Hiçbir gazeteci oradan yayın yapamaz" açıklamasında bulundu.
"Askerler zaten hep arazideler zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu operasyonlar da gizli değil. Zaten bunları bunları konuşuyoruz. MSB açıklıyor. Adı var, Pençe-Kilit Harekatı" diyerek yayında da tepkisini gösterdi.
Aldıkları izin doğrultusunda bu yayını yaptıklarını açıklayan Öztürk "güvenlik gerekçesiyle bulunduğumuz yerin lokasyonunu söylemiyoruz" dedi.
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Eleştiri yağmuruna tutulan Gazeteci Fulya Öztürk'ün yardımına koşan ve ona destek olan kişi ise şarkıcı Sinan Akçıl oldu.
Öztürk'ü şov yapmakla itham edenlere iğneleyici sözler söyleyen Akçıl, "Sana helal olsun, şov yapıyor diyenleri yanına göndermeye kalksak yüzde 1'i bile gelmez, Allah kuvvet versin cesur kadın" ifadelerini kullandı.
Sinan Akçıl'ın Fulya Öztürk'ün paylaşımının altına yazdığı yorumu da buradan görebilirsiniz
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