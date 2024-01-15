Askeri Operasyonları İfşaladığı İddiasıyla Eleştirilen Fulya Öztürk'ün Yardımına Sinan Akçıl Koştu

'Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor.'