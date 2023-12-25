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Fulya Öztürk'ten DEM Parti Grup Başkanvekili'nin Abdullah Öcalan Hakkındaki Sözlerine "Terörist" Tepkisi

Fulya Öztürk'ten DEM Parti Grup Başkanvekili'nin Abdullah Öcalan Hakkındaki Sözlerine "Terörist" Tepkisi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.12.2023 - 14:17

Gazeteci Fulya Öztürk, tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Öztürk, eski HDP yeni DEM partisinin Grup Başkan Vekili Meral Beştaş'ın Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine ateş püskürdü.

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Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden hepimizin yüreğini yakan acı haberler geldi. 12 askerimiz PKK'lı teröristlerle çatışırken şehit düştü.

Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden hepimizin yüreğini yakan acı haberler geldi. 12 askerimiz PKK'lı teröristlerle çatışırken şehit düştü.

CNN TÜRK Haber Merkezi Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk tüm Türkiye'nin yüreğini derinden yakan kara haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK Haber Merkezi Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk tüm Türkiye'nin yüreğini derinden yakan kara haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

MSB tarafından yapılan açıklamalar sonrası sosyal medyada pek çok tepki çeken paylaşımlar yapıldı. Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında o paylaşımlara öfke kustu adeta.

MSB tarafından yapılan açıklamalar sonrası sosyal medyada pek çok tepki çeken paylaşımlar yapıldı. Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında o paylaşımlara öfke kustu adeta.

Şehit haberlerinin açıklanma şekline dair detayları açıklayan Öztürk, “MSB’den açıklama gelmeden hiçbir kanal şehit haberi vermez. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!” ifadelerini kullandı.

Şehit haberlerinin açıklanma şekline dair detayları açıklayan Öztürk, “MSB’den açıklama gelmeden hiçbir kanal şehit haberi vermez. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizi almadan teşhis etmeden ve birinci derece yakınına haber vermeden hiçbir resmi açıklama yapamaz. Prosedürü bilmiyorsunuz, susun! Aklınızca tweetler atmayın! Birinci derece yakına önce ulaşılacak. Yeri geliyor bir şehidimizin ailesine 2 gün ulaşılamadıkları oluyor. Telefonun çekmediği bir yerde olabiliyorlar, yayla evinde olabiliyorlar.'

"Kırsal bir yerde olabiliyorlar. Birinci derece yakın bakın, önce ve onun da bir prosedürü var. Sağlıkçı, garnizon komutanı ya da kaymakam… Bir heyet oluşuyor önce, 5-6 kişiden oluşan heyet o heyetle birinci derece yakına ulaşılıyor. "

"Kırsal bir yerde olabiliyorlar. Birinci derece yakın bakın, önce ve onun da bir prosedürü var. Sağlıkçı, garnizon komutanı ya da kaymakam… Bir heyet oluşuyor önce, 5-6 kişiden oluşan heyet o heyetle birinci derece yakına ulaşılıyor. "

'Eve gidiliyor. Haber verildikten sonra MSB bunu sayfasına koyabilir ve resmi açıklama yapabilir. Askerini çok seven bayrağını çok seven çok hassasiyeti olan bu konuda bu ülkenin bir evladı olarak size söylüyorum. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!'

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"Hiçbir ismi ve fotoğrafı soy ismi bilgileri paylaşılmayan bir şehidimiz olmamıştır. Olsa şu ana kadar bunun tepkisi zaten bir şehit yakınımızdan gelirdi."

"Hiçbir ismi ve fotoğrafı soy ismi bilgileri paylaşılmayan bir şehidimiz olmamıştır. Olsa şu ana kadar bunun tepkisi zaten bir şehit yakınımızdan gelirdi."

Öztürk son olarak 'Bahar Kalkanı esnasındaydı zannediyorum. Yine sosyal medyada 100 şehit 200 şehit diye paylaşımlar yapmışlardı. Kaç tane askerimizin ailesinin kalp krizi geçirdiğini biliyoruz. Yapmayın bunu Suriye’de sınır ötesinde görevli olan askerlerimizin aileleri izliyor, dinliyor. Sosyal medya hesapları var hepsinin.” açıklamalarında bulundu.

Öztürk yüreğimizin hala yandığı bugünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Öztürk yüreğimizin hala yandığı bugünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın "Bugün TBMM’de duyduk bu cümleleri. Öcalan binlerce şehit vermemize ve evlatlarımızın anasız babasız büyümesine sebep olan bir teröristtir. Biz teröriste terörist deriz." notuyla yaptığı paylaşımı hikayesine ekledi.

Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın "Bugün TBMM’de duyduk bu cümleleri. Öcalan binlerce şehit vermemize ve evlatlarımızın anasız babasız büyümesine sebep olan bir teröristtir. Biz teröriste terörist deriz." notuyla yaptığı paylaşımı hikayesine ekledi.

DEM (HDP) partisinin Grup Başkan Vekili Meral Beştaş'ın Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine gündeme damgasını vurdu.

"ÖCALAN TERÖRİSTTİR NOKTA!" açıklamalarıyla çıkış yapan Fulya Öztürk'ün paylaşımını da buraya bırakıyoruz.

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