Fulya Öztürk'ten DEM Parti Grup Başkanvekili'nin Abdullah Öcalan Hakkındaki Sözlerine "Terörist" Tepkisi

'Eve gidiliyor. Haber verildikten sonra MSB bunu sayfasına koyabilir ve resmi açıklama yapabilir. Askerini çok seven bayrağını çok seven çok hassasiyeti olan bu konuda bu ülkenin bir evladı olarak size söylüyorum. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!'