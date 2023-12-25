Fulya Öztürk'ten DEM Parti Grup Başkanvekili'nin Abdullah Öcalan Hakkındaki Sözlerine "Terörist" Tepkisi
Fulya Öztürk'ten DEM Parti Grup Başkanvekili'nin Abdullah Öcalan Hakkındaki Sözlerine "Terörist" Tepkisi
Gazeteci Fulya Öztürk, tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Öztürk, eski HDP yeni DEM partisinin Grup Başkan Vekili Meral Beştaş'ın Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden hepimizin yüreğini yakan acı haberler geldi. 12 askerimiz PKK'lı teröristlerle çatışırken şehit düştü.
CNN TÜRK Haber Merkezi Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk tüm Türkiye'nin yüreğini derinden yakan kara haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
MSB tarafından yapılan açıklamalar sonrası sosyal medyada pek çok tepki çeken paylaşımlar yapıldı. Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında o paylaşımlara öfke kustu adeta.
Şehit haberlerinin açıklanma şekline dair detayları açıklayan Öztürk, “MSB’den açıklama gelmeden hiçbir kanal şehit haberi vermez. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!” ifadelerini kullandı.
"Kırsal bir yerde olabiliyorlar. Birinci derece yakın bakın, önce ve onun da bir prosedürü var. Sağlıkçı, garnizon komutanı ya da kaymakam… Bir heyet oluşuyor önce, 5-6 kişiden oluşan heyet o heyetle birinci derece yakına ulaşılıyor. "
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Hiçbir ismi ve fotoğrafı soy ismi bilgileri paylaşılmayan bir şehidimiz olmamıştır. Olsa şu ana kadar bunun tepkisi zaten bir şehit yakınımızdan gelirdi."
Öztürk yüreğimizin hala yandığı bugünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın "Bugün TBMM’de duyduk bu cümleleri. Öcalan binlerce şehit vermemize ve evlatlarımızın anasız babasız büyümesine sebep olan bir teröristtir. Biz teröriste terörist deriz." notuyla yaptığı paylaşımı hikayesine ekledi.
DEM (HDP) partisinin Grup Başkan Vekili Meral Beştaş'ın Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine gündeme damgasını vurdu.
"ÖCALAN TERÖRİSTTİR NOKTA!" açıklamalarıyla çıkış yapan Fulya Öztürk'ün paylaşımını da buraya bırakıyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda