Gazeteci Fulya Öztürk Operasyonların Devam Ettiği Sınırın Sıfır Noktasından Aktardı
Gazeteci Fulya Öztürk Operasyonların Devam Ettiği Sınırın Sıfır Noktasından Aktardı
CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasındaki son durumu anlattı. Öztürk, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.
CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, canlı yayında sınırın sıfırında noktasındaki son durumu paylaştı.
Öztürk, sosyal medya hesabından da "inanılmaz bir yer burası" diyerek paylaşım yaptı 👇
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