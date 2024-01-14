Gazeteci Fulya Öztürk Operasyonların Devam Ettiği Sınırın Sıfır Noktasından Aktardı

Öztürk, 'Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. TSK hem Suriye'de hem de Irak'ın kuzeyinde sahada. Son derece zorlu koşullar var. Dün bulunduğumuz yere yakın noktada teröristler askerlerimiz arasında çatışma yaşandı. 9 askerimiz şehit oldu. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Mehmetçik ağır ekipmanlarla sahada mücadele veriyor. Konuşmakta, yürümekte zorluk çekilen bir yer burası. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor' dedi.