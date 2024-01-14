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Gazeteci Fulya Öztürk Operasyonların Devam Ettiği Sınırın Sıfır Noktasından Aktardı

Gazeteci Fulya Öztürk Operasyonların Devam Ettiği Sınırın Sıfır Noktasından Aktardı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.01.2024 - 09:43

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasındaki son durumu anlattı. Öztürk, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından Millî Savunma Bakanlığı, son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldiğini ve operasyonların devam ettiğini duyurdu.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, canlı yayında sınırın sıfırında noktasındaki son durumu paylaştı.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, canlı yayında sınırın sıfırında noktasındaki son durumu paylaştı.

Öztürk, 'Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. TSK hem Suriye'de hem de Irak'ın kuzeyinde sahada. Son derece zorlu koşullar var. Dün bulunduğumuz yere yakın noktada teröristler askerlerimiz arasında çatışma yaşandı. 9 askerimiz şehit oldu. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Mehmetçik ağır ekipmanlarla sahada mücadele veriyor. Konuşmakta, yürümekte zorluk çekilen bir yer burası. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor' dedi.

Öztürk, sosyal medya hesabından da "inanılmaz bir yer burası" diyerek paylaşım yaptı 👇

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