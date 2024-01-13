Yusuf Tekin Açıkladı: Pazartesi Günü Tüm Okullarda Şehitler İçin 1 Dakikalık Saygı Duruşu Düzenlenecek
Yusuf Tekin Açıkladı: Pazartesi Günü Tüm Okullarda Şehitler İçin 1 Dakikalık Saygı Duruşu Düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında pazartesi günü bayrak töreni öncesi Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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