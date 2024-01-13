Kahramanmaraş Valiliği ile Bakan Özhaseki'nin Açıklamaları Kafaları Karıştırdı: Şehit Ailesi Nerede Yaşıyor?

Kahramanmaraş Valiliği, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesiyle ilgili çıkan “çadırda yaşıyorlar” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını “Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den geldi. Özhaseki açıklamasında “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak, çadırda ikamet etmeye başlamış” sözleri kafa karıştırdı.