Kahramanmaraş Valiliği ile Bakan Özhaseki'nin Açıklamaları Kafaları Karıştırdı: Şehit Ailesi Nerede Yaşıyor?
Kahramanmaraş Valiliği ile Bakan Özhaseki'nin Açıklamaları Kafaları Karıştırdı: Şehit Ailesi Nerede Yaşıyor?
Kahramanmaraş Valiliği, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesiyle ilgili çıkan “çadırda yaşıyorlar” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını “Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.
Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den geldi. Özhaseki açıklamasında “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak, çadırda ikamet etmeye başlamış” sözleri kafa karıştırdı.
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı.
Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları iddia edilmişti.
Kahramanmaraş Valiliği’nin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin arka arkaya yaptığı birbirinden farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oldu.
Kahramanmaraş Valiliği açıklamasında Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. İşte o açıklama…
Bakan Mehmet Özhaseki ise açıklamasında “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak, çadırda ikamet etmeye başlamış” dedi. İşte Bakan Özhaseki'nin açıklaması:
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