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Şehit Tunahan Evcin'in Babası, Oğlu ile Son Telefon Konuşmasını Anlattı, Dinleyenler Gözyaşlarını Tutamadı

Şehit Tunahan Evcin'in Babası, Oğlu ile Son Telefon Konuşmasını Anlattı, Dinleyenler Gözyaşlarını Tutamadı

Şehit
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.01.2024 - 18:50

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babasının sözleri herkesi duygulandırdı. 

Baba Nazif Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak kendisine 'Dün kandili kutladı. Bana ‘Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum” dediğini ifade etti. 

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Şehit haberleri sonrasında yaşadığımız acılar katlanarak devam ederken şehit askerlerimizden Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babasının sözleri herkesi duygulandırdı.

Şehit haberleri sonrasında yaşadığımız acılar katlanarak devam ederken şehit askerlerimizden Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babasının sözleri herkesi duygulandırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ziyareti sırasında açıklama yapan acılı baba “Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerini bağışlasın, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ziyareti sırasında açıklama yapan acılı baba “Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerini bağışlasın, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Baba Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı. 'Bana Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin.' dedi. Evladımla gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Baba Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı. 'Bana Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin.' dedi. Evladımla gurur duydum" ifadelerini kullandı.
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