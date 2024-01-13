Şehit Tunahan Evcin'in Babası, Oğlu ile Son Telefon Konuşmasını Anlattı, Dinleyenler Gözyaşlarını Tutamadı

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babasının sözleri herkesi duygulandırdı.

Baba Nazif Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak kendisine 'Dün kandili kutladı. Bana ‘Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum” dediğini ifade etti.