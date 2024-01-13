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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Genel Başkan'a Telefon, Özgür Özel'i Aramadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Genel Başkan'a Telefon, Özgür Özel'i Aramadı

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aramaması dikkat çekti.

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Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıklanmıştı. Bu açıklama sonrası siyasiler bugünkü toplantılarını iptal ederek tek bir konuyu ele aldı.

Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıklanmıştı. Bu açıklama sonrası siyasiler bugünkü toplantılarını iptal ederek tek bir konuyu ele aldı.

Detaylar haberimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

Erdoğan'ın şu ana dek ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ise aramaması dikkat çekti.

Erdoğan'ın şu ana dek ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ise aramaması dikkat çekti.
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