Şehitlere Yönelik Provokatif Paylaşım Yapanlara Tutuklama Kararı! Bakan Tunç: 59 Şüpheli Tespit Edildi
Şehitlere Yönelik Provokatif Paylaşım Yapanlara Tutuklama Kararı! Bakan Tunç: 59 Şüpheli Tespit Edildi
Adalet Bakanı Tunç, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Tunç, 'Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi. Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi' dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaşım yapan 59 kişi hakkında işlem yaptığını açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi. Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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