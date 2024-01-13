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Böyle Uğurlanmıştı: Şehidin Asker Eğlencesi Görüntüleri Yürekleri Sızlattı!

Böyle Uğurlanmıştı: Şehidin Asker Eğlencesi Görüntüleri Yürekleri Sızlattı!

Şehit Niğde
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 12:41

Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ile birlikte 9 asker şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ile birlikte 9 asker şehit düştü.

Şehit Batur’un askere gitmeden önce memleketi Niğde’de yapılan asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.

Şehit Batur’un askere gitmeden önce memleketi Niğde’de yapılan asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İşte o anlar:

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