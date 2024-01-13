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Güvenlik Zirvesi Sonrası İlk Açıklama: "Teröristan Kurulmasına Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz"

Güvenlik Zirvesi Sonrası İlk Açıklama: "Teröristan Kurulmasına Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.01.2024 - 17:37 Son Güncelleme: 13.01.2024 - 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesi 45 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık yaptığı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Zirve sonrasında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir' ifadelerine yer verildi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi. Erdoğan, Dolmabahçe'ye gelmesinin ardından güvenlik toplantısı başladı. Dolmabahçe'de yapılan güvenlik toplantısı 45 sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi. Erdoğan, Dolmabahçe'ye gelmesinin ardından güvenlik toplantısı başladı. Dolmabahçe'de yapılan güvenlik toplantısı 45 sürdü.

Zirve sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zirve sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. 

Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. 

Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. 

Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. 

Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. 

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Mevla’dan acil şifalar niyaz ediyoruz.'

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