Güvenlik Zirvesi Sonrası İlk Açıklama: "Teröristan Kurulmasına Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz"
Güvenlik Zirvesi Sonrası İlk Açıklama: "Teröristan Kurulmasına Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesi 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık yaptığı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.
Zirve sonrasında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir' ifadelerine yer verildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi. Erdoğan, Dolmabahçe'ye gelmesinin ardından güvenlik toplantısı başladı. Dolmabahçe'de yapılan güvenlik toplantısı 45 sürdü.
Zirve sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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