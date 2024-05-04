Hande Ataizi Yazı Getirdi! Dergiye Verdiği Pozlarla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren İsim Büyük Beğeni Topladı
Hande Ataizi Yazı Getirdi! Dergiye Verdiği Pozlarla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren İsim Büyük Beğeni Topladı
Kaynak: https://bestylemagazine.com/bu-ay-bes...
Oyunculuğu ve fiziğiyle adından bahsettiren güzel oyuncu Hande Ataizi'ni popüler dizilerle ve sevilen filmlerle ekranlarda görmeye hepimiz alışığız. Genç görünümüyle herkese taş çıkartan Ataizi bu sefer de yazı getirdiği pozlarıyla çok konuşuldu...
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Ruhsar karakteriyle hayatımıza giren ve girdiği günden beri ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başaran Hande Ataizi'ni tanımayan yoktur.
En son 'Bihter' isimli filmdeki Firdevs karakteriyle karşımıza çıkan ve herkesi kendine bir kere daha hayran bırakan Ataizi sevilen isimlerden biri.
Sadece oyunculuğuyla değil güzelliği ve fiziğiyle de ilgi çekmeyi başaran Ataizi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar her seferinde güzelliğinin sırrını sorgulatıyor!
Merak edilen güzellik sırlarını bir bir açıklayan ve verdiği cesur pozlarla adından bahsettiren Ataizi son olarak ünlü bir derginin kapağı oldu!
Fit vücudunu yine ve yeniden gururla sergileyen oyuncunun bu kareleri resmen yazı getirdi! Aynı zamanda annelik yapan ve her rolün üstesinden başarıyla kalkan güzel isim büyük beğeni topladı...
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Derin sırt dekoltesi ile cesur pozlar veren Ataizi sosyal medyayı resmen salladı! Beğeni yağmuruna tutulan kareler ünlü isimlerden de birçok övgü dolu yorum aldı!
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