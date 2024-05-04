Hande Ataizi Yazı Getirdi! Dergiye Verdiği Pozlarla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren İsim Büyük Beğeni Topladı

Oyunculuğu ve fiziğiyle adından bahsettiren güzel oyuncu Hande Ataizi'ni popüler dizilerle ve sevilen filmlerle ekranlarda görmeye hepimiz alışığız. Genç görünümüyle herkese taş çıkartan Ataizi bu sefer de yazı getirdiği pozlarıyla çok konuşuldu...