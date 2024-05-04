Influencer Moduna Geçiş Yapan Hande Doğandemir Kendisine Gelen Yoruma Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı

Son olarak Hayat Bugün dizisiyle ekranlarımıza gelen oyuncu Hande Doğandemir kendi kurduğu markayı tanımak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı. Ünlü oyuncunun influencer modunda çektiği video bazı kullanıcılardan tepki topladı. Özellikle bir kişinin yorumu vardı ki, Hande Doğandemir bile konuya dahil olup tartışmaya katıldı.