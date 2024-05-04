Influencer Moduna Geçiş Yapan Hande Doğandemir Kendisine Gelen Yoruma Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı
Influencer Moduna Geçiş Yapan Hande Doğandemir Kendisine Gelen Yoruma Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı
Son olarak Hayat Bugün dizisiyle ekranlarımıza gelen oyuncu Hande Doğandemir kendi kurduğu markayı tanımak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı. Ünlü oyuncunun influencer modunda çektiği video bazı kullanıcılardan tepki topladı. Özellikle bir kişinin yorumu vardı ki, Hande Doğandemir bile konuya dahil olup tartışmaya katıldı.
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Pek çoğumuzun Güneşi Beklerken dizisindeki rolüyle tanıdığı Hande Doğandemir, Racon, Hayatımın Aşkı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımların kadrosunda da rol almıştı.
Son olarak da Annemizi Saklarken ve Hayat Bugün gibi dizilerle karşımıza çıkan ünlü oyuncu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu.
Oyuncu Doğandemir, önceki gün sosyal medya hesaplarından kendi kurduğu kozmetik markasını tanıtmak için bir video paylaştı.
Paylaşılan videoyla beraber oyunculuğun yerine influencer'lığa geçiş yapmaya karar verdiği düşünülen Doğandemir'in videosu tartışmalara neden oldu.
"@elseelse__" adlı Twitter kullanıcısının "tüm tuşlara aynı anda basıyorsun herhalde ablacım" demesi üzerine tartışmaya video sahibi Hande Doğandemir de dahil oldu.
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Ünlü oyuncu kendisine gelen yoruma sessiz kalmayarak "önce terbiyeli olacaksın" ifadelerini kullandı.
Doğandemir'in yorumuna da kullanıcıdan "Burdan vurarak acıtasyon yapmaya çalışmışsın" çıkışı geldi.
Ardından hızını alamayıp "Bir kadın olarak önce utan" diyerek başlayan bir tweet de atan Doğandemir kısa süre sonra bu paylaşımını da sildi!
Hande Doğandemir yaşanan tartışmanın sonrasında kullandığı "vasıfsız" sıfatıyla de bir kesim tarafından yine eleştiri aldı.
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