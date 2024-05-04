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Kurtlar Vadisi Senaristinden Sharon Stone'un İngilizce Şikayetine Necati Şaşmaz Cevabı!

Kurtlar Vadisi Senaristinden Sharon Stone'un İngilizce Şikayetine Necati Şaşmaz Cevabı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.05.2024 - 12:47

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin setinde kimsenin İngilizce bilmediğini söylemişti. Yıldız oyuncunun sitemi üzerine dizinin senaristi Bahadır Özdener’den Necati Şaşmaz'lı bir yanıt geldi.

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Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi hem hikayesi hem de aşırı güçlü kadrosuyla adını tarihe geçirdi.

Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi hem hikayesi hem de aşırı güçlü kadrosuyla adını tarihe geçirdi.

Ana kadrosunun yanı sıra diziye birbirinden ünlü isimler de konuk olarak dahil ediliyordu. Yapımın izleyiciyileri hatırlayacaktır, 2005 yılında Hollywood'un iki yıldız ismi Sharon Stone ile Andy Garcia da Kurtalar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Ana kadrosunun yanı sıra diziye birbirinden ünlü isimler de konuk olarak dahil ediliyordu. Yapımın izleyiciyileri hatırlayacaktır, 2005 yılında Hollywood'un iki yıldız ismi Sharon Stone ile Andy Garcia da Kurtalar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Güçlü bir mafya patroniçesi olan "Lisa" karakteriyle ünlü yapıma giren Sharon Stone TRT World'de izleyici karşısına çıkan 'Turkish Tea Talk with Alex Salmond' (Türk Çayı Sohbeti) programına konuk oldu.

Güçlü bir mafya patroniçesi olan "Lisa" karakteriyle ünlü yapıma giren Sharon Stone TRT World'de izleyici karşısına çıkan 'Turkish Tea Talk with Alex Salmond' (Türk Çayı Sohbeti) programına konuk oldu.

Dünyaca ünlü ismin "Bize cömert bir ücret ödendi. Andy (Garcia) ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık" açıklaması epey dikkat çekmişti.

Dünyaca ünlü ismin "Bize cömert bir ücret ödendi. Andy (Garcia) ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık" açıklaması epey dikkat çekmişti.

Detayları da bu içeriğimizde anlatmıştık...

Gündeme damga vuran açıklamaların ardından Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Bahadır Özdener'den açıklama geldi.

Gündeme damga vuran açıklamaların ardından Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Bahadır Özdener'den açıklama geldi.
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Senaryonun tamamının İngilizce yazıldığını belirten Özdener, Stone'un aksine sadece yönetmen dışında herkesin İngilizce bildiğinin altını çizdi.

Senaryonun tamamının İngilizce yazıldığını belirten Özdener, Stone'un aksine sadece yönetmen dışında herkesin İngilizce bildiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Bilgilendirmek istedim" diyerek açıklamasına başlayan ünlü yapımcı şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Bilgilendirmek istedim" diyerek açıklamasına başlayan ünlü yapımcı şu ifadeleri kullandı:

'Kurtlar Vadisi'nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California - Los Angeles'a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken, A klas iki star ilk defa bir televizyon dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi'nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.'

"Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi."

"Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi."

"Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır. Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (İngilizce) senaryo metninin tamamı İngilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır."

"Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır. Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (İngilizce) senaryo metninin tamamı İngilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır."

'Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi'nin 96 ve 97'nci Bölümlerini açıp izleyebilir.

Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul'a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır.'

Hadi gelin, Kurtlar Vadisi senaristinin bu açıklamasından sonra gelen bazı yorumları görelim...

Hadi gelin, Kurtlar Vadisi senaristinin bu açıklamasından sonra gelen bazı yorumları görelim...
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