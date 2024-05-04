Kurtlar Vadisi Senaristinden Sharon Stone'un İngilizce Şikayetine Necati Şaşmaz Cevabı!
Kurtlar Vadisi Senaristinden Sharon Stone'un İngilizce Şikayetine Necati Şaşmaz Cevabı!
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin setinde kimsenin İngilizce bilmediğini söylemişti. Yıldız oyuncunun sitemi üzerine dizinin senaristi Bahadır Özdener’den Necati Şaşmaz'lı bir yanıt geldi.
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Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi hem hikayesi hem de aşırı güçlü kadrosuyla adını tarihe geçirdi.
Ana kadrosunun yanı sıra diziye birbirinden ünlü isimler de konuk olarak dahil ediliyordu. Yapımın izleyiciyileri hatırlayacaktır, 2005 yılında Hollywood'un iki yıldız ismi Sharon Stone ile Andy Garcia da Kurtalar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı.
Güçlü bir mafya patroniçesi olan "Lisa" karakteriyle ünlü yapıma giren Sharon Stone TRT World'de izleyici karşısına çıkan 'Turkish Tea Talk with Alex Salmond' (Türk Çayı Sohbeti) programına konuk oldu.
Dünyaca ünlü ismin "Bize cömert bir ücret ödendi. Andy (Garcia) ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık" açıklaması epey dikkat çekmişti.
Gündeme damga vuran açıklamaların ardından Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Bahadır Özdener'den açıklama geldi.
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Senaryonun tamamının İngilizce yazıldığını belirten Özdener, Stone'un aksine sadece yönetmen dışında herkesin İngilizce bildiğinin altını çizdi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Bilgilendirmek istedim" diyerek açıklamasına başlayan ünlü yapımcı şu ifadeleri kullandı:
"Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi."
"Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır. Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (İngilizce) senaryo metninin tamamı İngilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır."
Hadi gelin, Kurtlar Vadisi senaristinin bu açıklamasından sonra gelen bazı yorumları görelim...
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