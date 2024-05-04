Kıvanç Tatlıtuğ Yok Biz Şok: Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği Listesinde Türkiye'den 5 Ünlü Oyuncu Var!
Kıvanç Tatlıtuğ Yok Biz Şok: Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği Listesinde Türkiye'den 5 Ünlü Oyuncu Var!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yaiNi...
Merakla beklenen 'Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği' listesi TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Büyük ses getiren listede ülkemizi temsil eden 5 oyuncu yer alırken medarı iftiharımız Kıvanç Tatlıtuğ'un olmaması epey tadımızı kaçırdı.
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"Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği" listesi her sene olduğu gibi bu sene de TC Candler ve Independent Critics tarafından paylaşıldı.
Bakmalara doyamadığımız, hatta kimi zaman ortalığı ateşe veren dünyaca ünlülerin oluşturduğu listede ülkemizin karizmatik isimlerini görmek de bizlere "as bayrakları as as!" dedirtiyor tabii.
Vee beklenen an geldi... "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi yapılan oylamalar sonucunda netlik kazandı! Tam 5 ünlümüzün girdiği listenin ilk 10'unu beraber görelim...
1. Timothée Chalamet
2. Henry Cavill
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3. Keung To
4. Ni-ki (Nishimura Riki)
5. Lucien Laviscount
6. Austin Palao
7. Zhang Zhehan
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8. Bang Chan
9. Halil İbrahim Ceyhan
10. V (BTS)
26. Barış Murat Yağcı
37. Can Yaman
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74. Şükrü Özyıldız
80. Onur Tuna
83. Mert Ramazan Demir
Şunu söylemeden de geçmek istemiyoruz tabii, konunun dünyanın en yakışıklı erkekleri olması ve listede Kıvanç Tatlıtuğ'un yer almaması bizleri şoke etmedi değil!
Gelin sosyal medyadan gelen yorumların bazılarını da birlikte görelim...
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Siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara!
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