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Kıvanç Tatlıtuğ Yok Biz Şok: Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği Listesinde Türkiye'den 5 Ünlü Oyuncu Var!

Kıvanç Tatlıtuğ Yok Biz Şok: Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği Listesinde Türkiye'den 5 Ünlü Oyuncu Var!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.05.2024 - 16:03

Merakla beklenen 'Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği' listesi TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Büyük ses getiren listede ülkemizi temsil eden 5 oyuncu yer alırken medarı iftiharımız Kıvanç Tatlıtuğ'un olmaması epey tadımızı kaçırdı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yaiNi...
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"Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği" listesi her sene olduğu gibi bu sene de TC Candler ve Independent Critics tarafından paylaşıldı.

"Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği" listesi her sene olduğu gibi bu sene de TC Candler ve Independent Critics tarafından paylaşıldı.

Bakmalara doyamadığımız, hatta kimi zaman ortalığı ateşe veren dünyaca ünlülerin oluşturduğu listede ülkemizin karizmatik isimlerini görmek de bizlere "as bayrakları as as!" dedirtiyor tabii.

Bakmalara doyamadığımız, hatta kimi zaman ortalığı ateşe veren dünyaca ünlülerin oluşturduğu listede ülkemizin karizmatik isimlerini görmek de bizlere "as bayrakları as as!" dedirtiyor tabii.

Vee beklenen an geldi... "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi yapılan oylamalar sonucunda netlik kazandı! Tam 5 ünlümüzün girdiği listenin ilk 10'unu beraber görelim...

Vee beklenen an geldi... "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi yapılan oylamalar sonucunda netlik kazandı! Tam 5 ünlümüzün girdiği listenin ilk 10'unu beraber görelim...

1. Timothée Chalamet

1. Timothée Chalamet

2. Henry Cavill

2. Henry Cavill
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3. Keung To

3. Keung To

4. Ni-ki (Nishimura Riki)

4. Ni-ki (Nishimura Riki)

5. Lucien Laviscount

5. Lucien Laviscount

6. Austin Palao

6. Austin Palao

7. Zhang Zhehan

7. Zhang Zhehan
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8. Bang Chan

8. Bang Chan

9. Halil İbrahim Ceyhan

9. Halil İbrahim Ceyhan
viatacuaromadecafea.com

10. V (BTS)

10. V (BTS)

26. Barış Murat Yağcı

26. Barış Murat Yağcı

37. Can Yaman

37. Can Yaman
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74. Şükrü Özyıldız

74. Şükrü Özyıldız

80. Onur Tuna

80. Onur Tuna

83. Mert Ramazan Demir

83. Mert Ramazan Demir

Şunu söylemeden de geçmek istemiyoruz tabii, konunun dünyanın en yakışıklı erkekleri olması ve listede Kıvanç Tatlıtuğ'un yer almaması bizleri şoke etmedi değil!

Şunu söylemeden de geçmek istemiyoruz tabii, konunun dünyanın en yakışıklı erkekleri olması ve listede Kıvanç Tatlıtuğ'un yer almaması bizleri şoke etmedi değil!

Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi içeriğini görmek isteyenleri de böyle alalım...

Gelin sosyal medyadan gelen yorumların bazılarını da birlikte görelim...

Gelin sosyal medyadan gelen yorumların bazılarını da birlikte görelim...
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Siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara!

Siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara!

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