Alişan'ın Canlı Yayındaki Araba Yorumu 'Cidden Bu Detaya Gerek Var mıydı?' Dedirtti!
Alişan'ın Canlı Yayındaki Araba Yorumu 'Cidden Bu Detaya Gerek Var mıydı?' Dedirtti!
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan'ı çoğumuz yer aldığı program ve dizilerle tanısak da kendisi şu sıralar olay yaratan sözleriyle adından sık sık bahsettiriyor.
Özel hayatı ve röportajlarında yaptığı açıklamalarla oldukça konuşulan isim hem estetik açıklamasıyla hem de erkeklerin etek giymesiyle ilgili sözleriyle manşetlerde yerini alıyor...
Sunuculuğunu üstlendiği programlarla gündemi yakından takip eden Alişan, aşk hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
Alişan bu sefer de eşi Buse Varol'un konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında ettiği sözlerle tepki çekti!
Konu eşinin sıklıkla değiştirdiği saç rengine gelince "Boyut atladık, artık araba rengini değiştiriyoruz" diyen şarkıcı ortalığın buz kesmesine neden oldu.
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Sözlerine "Kıyafetinin rengine göre arabasının rengini değiştiriyoruz, çok şükür bir kaplamacımız var." şeklinde devam eden Alişan'ın eşinin sık değişen saç rengini bir anda araba konusuna bağlamsı olay oldu!
Ayrıca, Varol'un arabasının rengini dört kez değiştirdiği öğrenildi...
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