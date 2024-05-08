Filtreyle Seneler Sonrasına Giden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan Esprili "Yaşlansak da Beraberiz" Pozu!
Filtreyle Seneler Sonrasına Giden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan Esprili "Yaşlansak da Beraberiz" Pozu!
Ekranların sevilen dizisi 'Yargı'nın başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü!
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Ekranların sevilen dizisi Yargı'nın favori karakterleri Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yakaladıkları muhteşem uyumla 3 sezondur izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarıyor.
Şu sıralar, finale yaklaştığı söylenen dizinin her yeni bölümü beklentiyi daha da arşa çıkartırken, Yargı fanları final bölümünü oyuncu kadrosuyla birlikte izlemenin heyecanıyla resmen tutuşuyor!
Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir kitle tarafından takip edilen dizinin 26 Mayıs'ta ekranlara veda edeceği haberi duyanları oldukça üzmüştü.
Kimyaları ile herkesi büyüleyen ikilinin uyumu ise sık sık magazine konu oluyor hepimizin bildiği gibi... Ödül törenlerinde bile birbirlerine yardımcı olan ikili dizide canlandırdığı karakterleri dışında da oldukça sempatik anlara imza atıyor!
Partneri Kaan Urgancıoğlu ile set arasında sürekli birlikte olan Pınar Deniz, başarılı oyunculukları dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz saatlerde Kaan Urgancıoğlu'nu paylaşan Pınar Deniz, yakışıklı ismin doğum gününü "İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)" notuyla kutladı.
Ardından filtreyle seneler sonrasına gittikleri yaşlı hallerini paylaşan Deniz, "Hala partneriz" şeklinde esprili bir not yazarak herkesi güldürdü!
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