Aşk-'ı Memnu'nun Bahtsız Baba Kızı Buluştu: Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in Pozu Nostaljinin Alasını Yaşattı!

Yıllar sonra bu da oldu! Aşk-ı Memnu'nun efsaneleri Adnan Ziyagil ve Nihal Ziyagil yeniden buluştu. Birbirlerine sıkı sıkı sarılan Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın pozu buram buram nostalji yaşattı!