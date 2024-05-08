Aşk-'ı Memnu'nun Bahtsız Baba Kızı Buluştu: Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in Pozu Nostaljinin Alasını Yaşattı!
Aşk-'ı Memnu'nun Bahtsız Baba Kızı Buluştu: Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in Pozu Nostaljinin Alasını Yaşattı!
Yıllar sonra bu da oldu! Aşk-ı Memnu'nun efsaneleri Adnan Ziyagil ve Nihal Ziyagil yeniden buluştu. Birbirlerine sıkı sıkı sarılan Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın pozu buram buram nostalji yaşattı!
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2008'de yayınlandığı günden sonra yalnızca bir dönemin değil her dönemin efsanesi haline gelen Aşk-ı Memnu için ne desek az kalacak!
Dev kadrosuyla senelerdir milyonların favori dizisi olan Aşk-ı Memnu, tekrarları hala hiç sıkılmadan izlenen ve hatta her yaz Kanal D'de yayınlandığında sanki ilk günüymüş gibi reyting çeken bir dizi biliyorsunuz.
Başta ihanetin baş sorumluları Behlül ve Bihter olmak üzere her karakterin de kalbimizde başka bir yeri var.
Özellikle de bu hikayede yanan, şu hayatta yüzü bir kere olsun gülmeyen bahstız baba kıza! Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Adnan Ziyagil'le Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal'e...
Birbirlerine "taklım" diye seslenen, ilk günde de son günde de el ele kalan baba kız, Aşk-ı Memnu bittiğinden beri ara ara beraber görüntüleniyor. Aralarındaki öğretmen-öğrenci, abi-kardeş ilişkisi baki çünkü ❤️
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Bugün de yine o günlerden biri! Geçtiğimiz dakikalarda, Selçuk Yöntem'in paylaştığı poz sayesinde Ziyagillerin yeniden bir araya geldiğini öğrendik çünkü! İkilinin sarmaş dolaş baba kız pozu sosyal medyayı ayağa kaldırıp, şöyle derininden bir Aşk-ı Memnu nostaljisi yaşattı tabii!
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!
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Çok güzel değiller mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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