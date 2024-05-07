Bu Sefer Olmadı: Serenay Sarıkaya'nın Kırmızılara Büründüğü Gala Kombinin Her Bir Detayı Dillere Ayrı Düştü
Bu Sefer Olmadı: Serenay Sarıkaya'nın Kırmızılara Büründüğü Gala Kombinin Her Bir Detayı Dillere Ayrı Düştü
Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası için seçtiği kırmızı elbise ve çizmeleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Uzun yıllardır hayatımızda olan, hem oyunculuğu hem güzelliği hem de sesiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde yeni dizisinin galasındaydı!
En son Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde yer aldığı Aile dizisiyle izlediğimiz Serenay Sarıkaya'nın bu sefer de Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünde yer alacağını öğrenmiştik hatırlarsanız.
Boran Kuzum, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Meriç Aral gibi birçok yıldız oyuncunun yer aldığı dizinin fragmanı yayınlandığı gibi ortalığı ayağa kaldırmış, büyük merak konusu olmuştu.
9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası geçtiğimiz gece gerçekleşti! Galanın her bir detayı da olay oldu tabii.
Önce Serenay Sarıkaya'nın muhabirlerin "Mert Demir aşkı reklam mı?" sorusuna verdiği cevap ve öfkesi gündem oldu...
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Ardından Boran Kuzum'un evlere şenlik kombini tepki topladı! 🙈
Derken aniden gelen ve geceye bomba gibi düşen Edis ve Serenay Sarıkaya düeti büyük mesele oldu.
Fakat asıl konu gala başladığı andan itibaren Serenay Sarıkaya'nın kırmızılara büründüğü kombini ve çizmeleri oldu... 🙈
Instagram hesabından evinin bahçesinde çektiği gala öncesi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, dillere fena düştü.
Elbette kombinini beğenenler vardı fakat büyük çoğunluk bu elbisenin bu güzelliği gölgelediğini düşündü.
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Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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