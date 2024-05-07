Felekten Bir Gece Çalan Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'ın Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Felekten Bir Gece Çalan Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'ın Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Sinem Kobal, iki yakın dostu Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'la felekten bir gece çaldı! Kızlar gecesinden pozlarını paylaşan Kobal, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın yıllar öncesine dayanan hepimizin de gözünün önünde yaşadığı sımsıcak bir dostluğu var biliyorsunuz! O kadar ki zamanında Terzioğlu, Kobal'la sevgili gibi olduklarını söylemiş "çok mutluyuz!" açıklamasında bile bulanmuştu. 😂
Sinem Kobal'ın Burçin Terzioğlu'yla olduğu kadar ön planda olmasa da Yasemin Özilhan'la da yıllara dayanan bir dostluğu var. Üstelik bu bildiğiniz çocukluk arkadaşlığı, ikili ta yazlıktan tanışıyor ve 20 yılı aşkın süredir aralarından su sızmıyor!
Ortak kümeleri Sinem Kobal olmak üzere biz bu dünya güzeli üç kadını nadir de olsa yan yana görüyor, her gördüğümüzde de pek beğeniyoruz.
Fakat bu seferki daha önceki tüm buluşmalardan farklı! Herhangi bir davet, açılış, yemek veya partiden bahsetmiyoruz... Bir kızlar gecesinden bahsediyoruz!
Birkaç saat önce sosyal medya hesabından Yasemin Özilhan ve Burçin Terzioğlu'yla şık şıkıdım giyindikleri 👇
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Ve hatta birbirlerine maske yaptıkları pozları 👇 paylaştı! Bu üçlüyü yeniden bir arada görenler ve eğlencelerine imrenenler yorumlara koştu tabii!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Bir ayakkabıya bir maaşımın yarısı kadar para harcıyorlar ulan hayata bak be