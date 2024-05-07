Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Felekten Bir Gece Çalan Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'ın Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Felekten Bir Gece Çalan Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'ın Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
07.05.2024 - 23:57

Sinem Kobal, iki yakın dostu Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'la felekten bir gece çaldı! Kızlar gecesinden pozlarını paylaşan Kobal, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın yıllar öncesine dayanan hepimizin de gözünün önünde yaşadığı sımsıcak bir dostluğu var biliyorsunuz! O kadar ki zamanında Terzioğlu, Kobal'la sevgili gibi olduklarını söylemiş "çok mutluyuz!" açıklamasında bile bulanmuştu. 😂

Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın yıllar öncesine dayanan hepimizin de gözünün önünde yaşadığı sımsıcak bir dostluğu var biliyorsunuz! O kadar ki zamanında Terzioğlu, Kobal'la sevgili gibi olduklarını söylemiş "çok mutluyuz!" açıklamasında bile bulanmuştu. 😂

Sinem Kobal'ın Burçin Terzioğlu'yla olduğu kadar ön planda olmasa da Yasemin Özilhan'la da yıllara dayanan bir dostluğu var. Üstelik bu bildiğiniz çocukluk arkadaşlığı, ikili ta yazlıktan tanışıyor ve 20 yılı aşkın süredir aralarından su sızmıyor!

Sinem Kobal'ın Burçin Terzioğlu'yla olduğu kadar ön planda olmasa da Yasemin Özilhan'la da yıllara dayanan bir dostluğu var. Üstelik bu bildiğiniz çocukluk arkadaşlığı, ikili ta yazlıktan tanışıyor ve 20 yılı aşkın süredir aralarından su sızmıyor!

Ortak kümeleri Sinem Kobal olmak üzere biz bu dünya güzeli üç kadını nadir de olsa yan yana görüyor, her gördüğümüzde de pek beğeniyoruz.

Ortak kümeleri Sinem Kobal olmak üzere biz bu dünya güzeli üç kadını nadir de olsa yan yana görüyor, her gördüğümüzde de pek beğeniyoruz.

Fakat bu seferki daha önceki tüm buluşmalardan farklı! Herhangi bir davet, açılış, yemek veya partiden bahsetmiyoruz... Bir kızlar gecesinden bahsediyoruz!

Fakat bu seferki daha önceki tüm buluşmalardan farklı! Herhangi bir davet, açılış, yemek veya partiden bahsetmiyoruz... Bir kızlar gecesinden bahsediyoruz!

Birkaç saat önce sosyal medya hesabından Yasemin Özilhan ve Burçin Terzioğlu'yla şık şıkıdım giyindikleri 👇

Birkaç saat önce sosyal medya hesabından Yasemin Özilhan ve Burçin Terzioğlu'yla şık şıkıdım giyindikleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve hatta birbirlerine maske yaptıkları pozları 👇 paylaştı! Bu üçlüyü yeniden bir arada görenler ve eğlencelerine imrenenler yorumlara koştu tabii!

Ve hatta birbirlerine maske yaptıkları pozları 👇 paylaştı! Bu üçlüyü yeniden bir arada görenler ve eğlencelerine imrenenler yorumlara koştu tabii!

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
realove

Bir ayakkabıya bir maaşımın yarısı kadar para harcıyorlar ulan hayata bak be