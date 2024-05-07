"Mert Demir Reklam Aşkı mı?" Sorusu Sorulunca Küplere Binen Serenay Sarıkaya'nın Siniri Kimseye Geçmedi!
"Mert Demir Reklam Aşkı mı?" Sorusu Sorulunca Küplere Binen Serenay Sarıkaya'nın Siniri Kimseye Geçmedi!
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı, 9 Mayıs'ta yayına girecek Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu gece gerçekleşti. Muhabirlerin sorularının cevaplandığı sırada gelen 'Mert Demir'le yaşadığınız reklam aşkı mı?' sorusu Serenay Sarıkaya'yı çileden çıkardı. Fakat siniri kimseye geçmedi, aksine dillere düştü!
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Oyunculuğuyla, güzelliğiyle, sesiyle attığı her adım olay olan Serenay Sarıkaya, bu gecenin yıldızı olacak şimdiden haber verelim!
Çünkü en son Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde izlediğimiz Sarıkaya'nın 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam ve başladı bile!
Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer alacağı ve başrolünde tabii ki Serenay Sarıkaya'nın olduğu dizi şimdiden büyük merak konusu.
Fakat şimdilik izninizle galada patlak veren Serenay Sarıkaya'yı da bir hayli sinirlendiren Mert Demir sorusuna dikkat çekmek istiyoruz!
Bildiğiniz üzere son birkaç aydır hararetli bir şekilde Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'le aşk yaşadığı konuşuluyor. Hatta durum artık "konuşuluyor"un da ötesinde. Çünkü geçtiğimiz haftalarda el ele görüntülenen ikili sır gibi sakladıkları gizemli aşkı resmen ilan etmiş durumda!
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E haliyle, Serenay Sarıkaya'yı gören muhabirlerin ilk sorusu Mert Demir son günlerde. Fakat gala gecesinin de buna dahil olması gerekir miydi? Orada sözü size bırakacağız!
Geçtiğimiz dakikalarda gala sırasında muhabirlerin sorularına cevap veren Serenay Sarıkaya, aniden gelen "Mert Demir'le yaşadığınız reklam aşkı mı?" sorusundan hiç hoşlanmadı. Zaten genelde ünlülerimiz, aylarca emek verdikleri projelerin gala gecesinde özel hayatlarıyla ilgili soruları cevaplamaktan haklı olarak pek hoşlanmıyor biliyorsunuz.
Muhabirin sorusuna epey bozulsa da tüm zerafetini koruyan Sarıkaya, "Ya böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" cevabını verdi.
Hoş, bu cevap kimseyi tatmin etmedi desek yeridir. Başından beri aşkın sahte ve yapmacık olduğuna inananlar yorumlara koştu tabii. Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un halleri de, Serenay Sarıkaya'nın ses tonu da masaya yatırıldı...
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!
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Bu kadına bi türlü ısınamadım antipatik yapay ve soğuk geliyor
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