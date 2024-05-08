Efsane Modacı Neslihan Yargıcı Transparan Giyip "Benim Ne Eksiğim Var?" Diyen Nilüfer'i Yerin Dibine Soktu!
Efsane Modacı Neslihan Yargıcı Transparan Giyip "Benim Ne Eksiğim Var?" Diyen Nilüfer'i Yerin Dibine Soktu!
Modadan geri kalmak istemediğini söyleyip, 'bir ahlak bekçisi ben mi kaldım?' diyerek transparan elbiseyi çeken Nilüfer'e efsane modacı Neslihan Yargıcı'dan fazlasıyla sert bir çıkış geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1970'li yıllardan beri hayatımızda olan ve kült şarkılara imza atmış Nilüfer, senelerdir sesiyle büyülemeye devam ediyor biliyorsunuz.
Yoğun bir konser temposuna sahip olan Nilüfer'i genel olarak kendine has sesi ve tarzıyla konuşuyoruz. Yani normal şartlarda sahne kombinleri veya özel hayatıyla çok sık gündeme gelmiyor kendisi!
Fakat belki denk gelmişsinizdir, ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde son konserinde giydiği elbise ve yaptığı yorumla gündeme oturdu. Kendinden hiç beklenmeyecek şekilde "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" diyen Nilüfer, herkesi bir şaşırtmıştı.
Birçok ünlüyü sahneye hazırlayan senelerdir moda sektöründe efsaneleşmiş Neslihan Yargıcı da Nilüfer'i görünce şaşıranlardan oldu.
Hatta şaşırmak ne kelime, Nilüfer'e epey sert çıktı Neslihan Yargıcı.. Hem kıyafeti tasarlayana taş attı hem de Nilüfer'in seçimine! "Geçen senelere yazık, o itibara yazık, kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı" yorumunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın