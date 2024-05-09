Yaz Sezonlarını Mavi Sularda Geçiren Demet Özdemir de Yüksek Fiyatlardan Dertlendi: "Binecek Durumda Değiliz"
Yaz Sezonlarını Mavi Sularda Geçiren Demet Özdemir de Yüksek Fiyatlardan Dertlendi: "Binecek Durumda Değiliz"
Yükselen tatil fiyatları güzel oyuncu Demet Özdemir'i de vurdu yöneltilen tatil sorularına verdiği 'eskiden fiatlar daha ucuzdu, şimdi dudak uçuklatıyor' yanıtı olay oldu!
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Sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Demet Özdemir televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri. Kendisi partnerleriyle yakaladığı uyumla ve rol yetenekleriyle oyuncuğunu birçok kez herkeslere kanıtlamış isimlerden.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu oynadığı Adım Farah dizisinin finalinin ardından kendini Yunanistan'a adeta dar atmış, güneş ve denizin tadını doyasıya çıkartmıştı.
Yunanistan'da kendine ev alan isim hem evinin maliyetiyle hem de bu kararıyla magazin manşetlerine bomba gibi düşmüştü.
Yaz sezonunu doyasıya eğlenerek geçiren ve çalıştığı günlerin acısını çıkartan Özdemir, aynı zamanda her yaz çıktığı tekne turlarıyla maviliklere açılıyor...
Tekne kiralayıp mavi tura çıkan Özdemir, bu sene oldukça yükselen tatil masraflarından dert yandı! Gelecek yazı yurt dışında geçireceği söylenen Özdemir "Şu an tekneye binecek durumda değiliz" dedi.
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"Eskiden fiyatlar daha ucuzdu şimdi dudak uçuklatıyor" diyen isim yükselen tatil masraflarına dertlendi. Yazı nerede geçireceği belli olmayan Özdemir "Nereye vize çıkarsa durumundayım. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diyerek sözlerini bitirdi.
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