Selen Görgüzel Sahne Aldığı Mekanda 300 Bin TL Değerindeki Bilekliğini Kaybedince Hesabından Kayıp İlanı Verdi
Selen Görgüzel Sahne Aldığı Mekanda 300 Bin TL Değerindeki Bilekliğini Kaybedince Hesabından Kayıp İlanı Verdi
Sahne aldığı mekanda 300 bin TL değerindeki bilekliğini düşüren Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bilekliği bulanlara seslendi. 'Bulan kişi dilesin benden ne dilerse' diyen ünlü isim resmen kayıp ilanı verdi!
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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'i çoğumuz sosyal medya paylaşımlarıyla tanısak da kendisi aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve şarkıcı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı farklı pozlarıyla her seferinde ilgi çeken Görgüzel'in adı bu fotoğraflarla sık sık magazin gündemine geliyor.
Erkek spermi hakkında yaptığı açıklamalar olsun, yeni geçirdiği yüz gerdirme operasyonu olsun, ortalığı birbirine katan isim manşetlerde sıklıkla yerini alıyor.
Yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla ilgi gören Görgüzel bu sefer hesabını başka bir amaç için kullandı!
4 Mayıs gecesi sahne aldığı mekanda 300 bin TL değerindeki bilekliğini düşüren Selen Görgüzel "Yeni fark ettik, şok oldum. Vidalıydı nasıl düştü anlamdım" dedi.
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Hikayesinde paylaştığı fotoğrafa "Maddi değeri olduğu kadar manevi anlamı çok önemli bilekliğimi bulan getiren dilesin benden ne dilerse lütfen" yazan şarkıcı o gecede mekanda olan kişilere seslendi...
"Satmaya kalkan zor durumda kalır, iyi niyetinize güveniyorum, profilimdeki iletişimden bulan arkadaş bizimle irtibata girebilir" yazan isim resmen kayıp ilanı verdi!
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